Tra termometri, disinfettanti e mascherine, iniziato il nuovo anno scolastico

Il tanto agognato anno scolastico 2020/2021 è iniziato. Tantissima l’emozione da parte di tutti, genitori, insegnanti, bambini e ragazzi. Temperatura misurata, mani disinfettate e distanze mantenute.

Sicuramente non sarà tutto semplice: le prime settimane serviranno al rodaggio, per far partire la macchina nel migliore dei modi, con la collaborazione di tutti, ed un universo scuola e quello delle famiglie che dovranno prendersi virtualmente per mano e percorrere insieme una strada ardua, con l’obiettivo di tutelare la salute di tutti, sperando di poter parlare, al più presto, meno di mascherine, banchi distanziati e dispenser e più di libri, didattica e laboratori.

Nella foto, il Sindaco di Asti, Maurizio Rasero, in visita alla Scuola Media Parini, al momento di benvenuto delle classi prime.