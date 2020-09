Termoscanner, banchi nuovi e sanificazione: a Isola d’Asti tutto pronto per la riapertura delle scuole

Tutto pronto ad Isola d’Asti per la ripartenza delle scuole lunedì prossimo, 14 settembre.

A confermarlo è il sindaco del paese astigiano Michael Vitello: “Siamo pronti per l’inizio della scuola, abbiamo acquistato dei banchi da esterno con un finanziamento ottenuto dal Pon, a cui abbiamo partecipato, inoltre abbiamo previsto cicli di sanificazione per garantire un ambiente salubre.”

Nessun problema anche per la misurazione della temperatura: “Da lunedì ci saranno due termoscanner ai due ingressi della scuola elementare di Isola d’Asti. Li abbiamo ottenuti in comodato d’uso gratuito dalla ditta Giovi, l’abbiamo fatto perché per noi è una cosa importante garantire una sicurezza in più sia ai bambini che al personale che lavora nella scuola.”