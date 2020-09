Tavolo tecnico per la ricollocazione dei lavoratori della Stamperia di Govone

Un tavolo tecnico per la ricollocazione dei lavoratori della Stamperia Miroglio di Govone in cassa integrazione per cessata attività sarà aperto nel Comune di Alba. Vi saranno coinvolti, oltre all’azienda tessile albese e alle sigle sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, anche le associazioni di categoria Confindustria, Confartigianato, Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori, Confagricoltura, Associazione Commercianti Albesi, il Centro per l’Impiego, l’Apro e i sindaci del territorio circostante.

E’ quanto emerso durante il nuovo incontro tra il primo cittadino di Alba e i tre sindacati mercoledì 2 settembre nella sala Giunta del Palazzo comunale della capitale delle Langhe.

Parallelamente all’impegno e al dialogo in corso portato avanti nelle ultime settimane dal sindaco albese con alcune aziende, il tavolo vuole essere un ulteriore canale per la ricollocazione delle 151 persone rimaste senza impiego dal luglio scorso. Alcuni di loro nei giorni scorsi sono già riusciti a reinserirsi nel mondo del lavoro, mentre il Gruppo Miroglio nell’accordo sindacale siglato il 4 agosto si è impegnato a ricollocare internamente da un minimo di 22 a un massimo di 34 dipendenti.