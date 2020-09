Svalutazione di un’auto: come si calcola

Hai paura della svalutazione di un’auto e non sai come si calcola? Prima che tu possa scegliere un nuovo modello è bene considerare il valore del vecchio per conoscere indicativamente la cifra a cui poter vendere senza chiedere un costo spropositato.

La svalutazione di una vettura è una variabile molto importante per scegliere se acquistare o noleggiare un’auto, per il noleggio dell’usato.

5 Elementi da considerare per la svalutazione di un’auto

Effettuare il calcolo in merito alla svalutazione della propria auto non è facile. Innanzitutto è bene conoscere il settore delle automobili per poter comprendere il prezzo idoneo al mercato. Ma se tu ne capissi poco e niente, con questi piccoli passi riuscirai ad ottenere la formula per tirare fuori un costo commerciale appropriato.

Analizza il mercato

Il primo step è quello di aprire un sito di compravendita auto e filtrare la ricerca per gli stessi dati della tua macchina:

Anno ;

; Modello ;

; Regione ;

; Chilometri.

Potrà sembrarti strano ma l’importo finale varia molto in base alla posizione geografica. Non è un caso che spesso ci sposta fuori dalla propria Regione per poter comprare un’automobile a meno prezzo.

La formulazione di svalutazione auto generale

Anche senza che tu sia un professionista di automobili, devi sapere che c’è una formula più o meno standard per comprendere nel tempo quanto la tua vettura stia perdendo valore. Dopo il primo anno generalmente varrà il 25% in meno, dopo tre anni circa il 50% e dopo otto almeno l’80%.

Va precisato il caso in cui la tua vettura a quattro ruote diventi d’epoca o interesse storico, in quel caso il valore potrà essere superiore.

I parametri per il calcolo corretto di svalutazione auto

Entrando più nello specifico dovrai analizzare dettagliatamente i parametri per il calcolo della svalutazione di un’auto usata. In ordine cronologico ecco quello a cui dovrai porre più attenzione:

L’anno di immatricolazione; Chilometraggio; Alimentazione benzina o diesel? Nel primo caso la svalutazione è più veloce per la sua longevità.

È chiaro che ad influire sul prezzo finale sarà la domanda di mercato. Più un modello è richiesto, maggiore sarà la possibilità di allungare la svalutazione nel tempo.

Siti intermediari online

Se volessi osservare una tabella in cui si evince la svalutazione per ogni singola auto potresti ricorrere ai siti intermediari online in cui inserendo i dati della propria vettura, generanno un valore da corrisponderti qualora volessi venderla a loro.

Come funziona la svalutazione di un’auto nuova incidentata

Al di là che si tratti di una svalutazione auto nuova incidentata o usata poco importa. Il problema in questo caso sta nella deformabilità strutturale della vettura. Ciò inficerà negativamente su una svalutazione tecnica da cui è impossibile starne fuori.

Il fenomeno si verifica nel caso in cui l’automobile venisse riparata e sul documento è obbligatorio tenere traccia di tutti i cambiamenti e le riparazioni effettuate post–sinistro. Il prezzo di un veicolo dipende molto dalle condizioni sia storiche che attuali.

All’atto di vendita e quindi dopo che la macchina incidentata avrà perso ancora più valore, si andrà incontro a quella che è conosciuta come svalutazione commerciale. Il calcolo è soggettivo in base ai danni riportati in fase di sinistro, tanto che dipenderà dall’analisi effettuata dalla svalutazione tecnica.

Ricorda sempre di verificare i modelli usati più ricercati poiché anche quest’ultimo fattore inciderà sul prezzo finale. Hai compreso come si calcola una svalutazione di un’auto al di là del fatto che sia nuova o usata?

Se ti va puoi dirci il tuo modello di auto con le relative caratteristiche e ti aiuteremo a determinare il costo di mercato più appropriato, in alternativa potrai esprimere