Sperimentazione vaccino antiCovid: Giovanni Messori Ioli tra i volontari

Come da noi anticipato lo scorso 4 settembre, l’Asl di Asti ha emesso un comunicato stampa relativo alla partecipazione di Messori Ioli alla sperimentazione.

I test saranno condotti dal Centro di Ricerca di Fase 1 della ASST di Monza.

Il Commissario straordinario Asl AT, Giovanni Messori Ioli, è nel registro dei volontari sani per i test al vaccino anti-Covid 19 a DNA di Rottapharm-Takis. Una scelta personale quella del dott. Messori che testimonia il grande coinvolgimento e la volontà di dare ulteriore testimonianza del proprio impegno per la sanità nello sforzo di superare l’emergenza Covid-19.

“Sono molto contento – sottolinea il Commissario Asl AT, Giovanni Messori Ioli – di poter partecipare a questa sperimentazione di grande impatto scientifico e rilevanza sociale, profondamente convinto del valore della cooperazione nell’ottica del raggiungimento di un bene comune”.

Il registro conta quasi 1000 volontari: la fase di test sull’uomo, infatti, rappresenta un passo indispensabile verso l’utilizzo del vaccino su larga scala. La sperimentazione è coordinata dalla prof.ssa Marina Cazzaniga, direttore del Centro di Ricerca di Fase 1 dell’ospedale San Gerardo di Monza.

Alla guida della ASST di Monza il dottor Mario Alparone, già direttore generale dell’Asl AT tra il 2018 ed il 2019 ed anch’egli tra i volontari per la somministrazione del vaccino.