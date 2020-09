Sostenere l’economia palestinese: si può diventando consum-attori della Rava e della Fava

Dopo il forte apprezzamento da parte dei “consum-attori” della cooperatva della Rava e delle Fava per i sandali in cuoio degli artigiani palestinesi, è tempo di ridare sostegno alle filiere alimentari made in Palestina del commercio equo e solidale.

La campagna nazionale di marzo 2020 coordinata da Altromercato ha prodotto ottimi risultati: 4452 pacchetti di mandorle da 400 grammi e 1800 pezzi di datteri certificati bio da 250 grammi.

Un risultato importante raggiunto è stata la certificazione da Agricoltura Biologica per i datteri della pregiatissima varietà medjoul che dal prossimo anno saranno anche disponibili in confezione da 1 kg.

Ora si è in dirittura d’arrivo per un altro importante traguardo: la certificazione biologica del cous cous : il primo grano biologico è stato coltivato da un pioniere – Yousef Fayad – nel nord della Cisgiordania; alla coltivazione del grano si alterna quella del sesamo sul solco dei principi dell’agricoltura biologica al fine di garantire la fertilità del suolo. Dal 2021 anche il cous cous verrà venduto in due formati: 500 ed 1 kg.

Altro importante traguardo raggiunto da questa buona economia palestinese è stato il miglioramento del confezionamento del laboratorio di Gerico che riguarderà le filiere del cous cous, delle mandorle e dei datteri.

Tutti i progetti sono coordinati dalla storica organizzazione PARC nata per creare sviluppo, lavoro e dignità in questa terra martoriata.

Per le Botteghe Altromercato la sfida per il 2021 è raggiungere ad ordinare a Parc almeno 1500 kg di mandorle e 3000 kg di cous cous. Un obiettivo importante a cui tutti i “consum-attori” (consumatori consapevoli, che non solo acquistano ma scelgono con attenzione i prodotti da consumare) sono chiamati a sostenere.

Per tutti coloro che volessero sostenere l’economia palestinese prenotando fin d’ora mandorle, cous cous e datteri e che sono sono interessati a diventare consum-attori possono contattare la Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 di Asti allo 0141-321869 – altromercato@ravafava.it. – www.ravafava.it