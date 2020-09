SixthContinent: la comodità delle shopping card per lo streaming online

Gli amanti dei film e delle serie tv inquadreranno facilmente il problema: come assecondare legalmente (e comodamente) questa passione? Per molti anni è stato difficile guardare film e serie tv in streaming in quanto bisognava ricorrere a metodi non proprio ortodossi e, giustamente, la maggior parte degli utenti non voleva rischiare. Dall’altra parte, noleggiare o acquistare cofanetti su cofanetti non era proprio conveniente. Da qualche anno, per fortuna, sono molti i siti che offrono film, cartoni, documentari e serie TV in modo comodo, pratico, veloce e, soprattutto, legale. Basti pensare ai vari Netflix, Infinity, Amazon Prime Video, Disney+. In particolar modo la piattaforma Netflix è una delle più utilizzate sia dai più giovani che dai meno giovani in quanto prevede una vasta gamma di contenuti, alcuni anche originali.

Come funziona Netflix?

Per accedere a questa piattaforma è necessario un abbonamento che permette agli abbonati di guardare i loro programmi preferiti su qualsiasi dispositivo. Inoltre, come già detto, permette di utilizzare lo streaming legalmente in quanto è un servizio a pagamento che rispetta tutte le regole italiane. La comodità e il vantaggio della piattaforma sono riscontrabili anche nella possibilità di usufruire di programmi per tutte le età e per tutti i gusti, dalle serie TV agli anime, dai documentari ai film per tutta la famiglia, dai thriller ai film animazione e cartoni per i più piccini. Inoltre, su Netflix anche i più piccini sono i benvenuti, con la supervisione dei genitori: è disponibile proprio un’area Kids ricca di contenuti. Non c’è sicuramente mai da annoiarsi e la piattaforma è da sfruttare soprattutto nei periodi in cui si rimane più spesso a casa, banalmente durante l’inverno con le sue serate uggiose. Per venire incontro a chi ha poco tempo o poca voglia di sfogliare tutto il catalogo, Netflix consente di creare profili personalizzati a cui saranno inviate comunicazioni relativamente alle nuove uscite e ovviamente queste saranno in linea con i gusti selezionati. È possibile, inoltre, usufruire dell’abbonamento da più dispositivi contemporaneamente. Per rispondere, invece, alle esigenze dei viaggiatori, Netflix permette di scaricare un’app sul proprio smartphone. Per usufruire dell’offerta è necessario creare un account e essere maggiorenni per sottoscrivere l’abbonamento. Qualora non si volesse utilizzare una prepagata per saldare l’offerta mensilmente, si possono acquistare delle shopping card apposite sull’e-commerce di SixthContinent e ricevere, per ogni acquisto effettuato, dei crediti che si utilizzeranno successivamente per ottenere numerosi vantaggi. In questo modo si avrà sempre a disposizione un credito da dedicare al proprio account Netflix. La carta Netflix acquistabile sulla piattaforma SixthContinent non prevede direttamente sconti sull’abbonamento Netflix, ma permette l’accumulo di crediti che serviranno per ottenere sconti futuri.

SixthContent: come funziona?

Se si è avvezzi all’utilizzo delle card e allo shopping online, SixthContinent è un nome più che conosciuto: non soltanto per la bufera che l’ha colpita e la causa che l’azienda ha intentato per ottenere chiarezza e assoluzione da ogni accusa per conquistare anche i più diffidenti, ma per la fiducia che milioni di utenti stanno riponendo, da anni, in SixthContinent e nei prodotti da lei offerti. Questo perché, grazie a una piattaforma dall’utilizzo semplice, immediato e intuitivo, si può beneficiare di prezzi vantaggiosi e di Shopping Card digitali che possono essere usate sia nei negozi online che in quelli fisici su moltissimi brand e tantissimi prodotti che coprono, in particolar modo, la cura della persona e della casa, compreso l’intrattenimento per tutta la famiglia. Invece, chi non conosce o non ha mai utilizzato la piattaforma potrebbe provarla e apprezzarne la facilità di utilizzo.