Asti, siglata la convenzione tra CNA e Asso.Forma per la formazione sicurezza sul lavoro

E’ stata firmata in questi giorni la convenzione tra CNA Associazione Provinciale di Asti ed ASSO.FORMA Agenzia Formativa accreditata dalla regione Piemonte, per l’aggiornamento e la formazione degli imprenditori associati e dei loro dipendenti in materia di sicurezza, ambiente, igiene e salute sui luoghi di lavoro.

“Da oltre un anno” afferma Ermanno Laner, presidente provinciale CNA di Asti “stiamo lavorando alla riorganizzazione ed al rilancio dei servizi offerti agli associati e le vicende connesse alla pandemia di COVID-19, ci hanno fornito un ulteriore sprone in questa direzione. Per perseguire questo fine, abbiamo deciso di abbandonare la navigazione in solitaria, optando invece per la creazione di proficue sinergie con soggetti che hanno costruito solide esperienze. Asso.Forma ne è un chiaro esempio e rappresenta un importante tassello nell’opera di costante miglioramento della gamma di servizi forniti agli imprenditori che ci pregiano della loro preferenza”.

Asso.Forma – Associazione no profit di liberi Professionisti – ha come obiettivo la Diffusione della Cultura sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, e nel corso degli anni è diventata un importante punto di riferimento a livello regionale.

“E’ motivo di orgoglio godere della stima di un’associazione di categoria che da oltre 60 anni assiste sindacalmente artigiani e le piccole imprese” – dichiara Enzo Medico, Presidente di Asso.Forma. “Da un punto di vista personale” – continua Medico” – è un po’ come ritrovare un vecchio amico, dal momento che con la Cna di Asti in passato ho collaborato per diversi anni ed insieme abbiamo realizzato grandi risultati”.

La partnership CNA-ASSO.FORMA sarà operativa dalla metà di settembre e consentirà agli associati CNA di iscriversi ai corsi già calendarizzati (Datori di lavoro/RSPP, RLS, Preposti e dirigenti, Lavoratori, Addetti emergenze primo soccorso e antincendio, Coordinamento lavori e sicurezza cantieri, Attrezzature ponteggi e funi….) e di essere protagonisti di quelli che verranno progettati congiuntamente in funzione delle loro esigenze.

La convenzione segue di qualche mese quella stipulata con la sezione Medicina del Lavoro del Gruppo CDC, siglata con l’obiettivo di fornire alle imprese associate la consulenza sanitaria, tecnica e legale necessaria ad interpretare ed attuare le disposizioni di legge.

A partire dall’11 settembre sarà inoltre attivato presso la sede di Corso Alfieri 412 lo SPORTELLO INFORMATIVO AMBIENTE&SICUREZZA, realizzato in collaborazione con la società di consulenza Coordinamento Sicurezza di Asti.

Lo sportello sarà aperto su appuntamento tutti i venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

(Nell’immagine: da sinistra Ermanno Laner, Presidente Provinciale CNA Asti; Stefania Gagliano, Segretario-Direttore CNA Asti; Enzo Medico, Presidente Asso.Forma)