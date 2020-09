Si è conclusa ad Alba la Festa del Vino

Si è conclusa ieri ad Alba con la seconda giornata la Festa del Vino 2020, promossa e organizzata dall’associazione Go Wine. Per la prima volta l’evento si è svolto nell’arco di due domeniche, 20 e 27 settembre, seguendo le prescrizioni del periodo in corso (contingentamento degli ingressi, turni di prenotazione, uso della mascherina e mantenimento del distanziamento sociale).

Hanno partecipato all’evento cantine in rappresentanza di oltre 20 comuni di Langhe e Roero e l’evento ha mantenuto il tratto che l’ha reso seguito e amato dagli enoappassionati: le cantine vengono presentate attraverso i Comuni di riferimento, creando nel centro di Alba un’ideale “via del vino” che invita a percorrere idealmente le colline intorno ad Alba.

Moltissimi i vini in degustazione, numerose le cantine a rappresentare i loro Comuni, oltre ad associazioni di produttori, senza tralasciare la partecipazione attenta del pubblico, nei numeri consentiti.

Tuttavia, in questi numeri, è stato raggiunto il sold-out alcuni giorni prima dell’evento, a conferma dell’attenzione e del successo che la Festa del Vino ha raggiunto negli anni.

“Go Wine” dichiara il Presidente Massimo Corrado “ringrazia il Comune di Alba per il patrocinio, tutte le cantine che hanno partecipato e il pubblico della Festa del Vino, che ha dimostrato di accettare con disponibilità le prescrizioni e le attenzioni richieste da questa particolare edizione, e ci ha messo dunque nella condizione di poter operare nel rispetto delle norme che il momento ha richiesto. La nuova proposta di un evento in due domeniche ha dimostrato di avere successo” proseguon” e cercheremo di lavorare in questa direzione nel 2021, che sarà anche l’edizione in cui verranno festeggiati i 20 anni di attività di Go Wine, rinviati a causa dell’emergenza Covid.”