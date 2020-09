Si chiude l’intensa estate di eventi a Costigliole d’Asti, Enrico Cavallero: “Soddisfatto di quanto fatto dalla mia squadra”

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento del sindaco di Costigliole d’Asti, Enrico Cavallero, che fa il bilancio degli eventi estivi.

sabato 20 con lo spettacolo organizzato dal gruppo Caronte “LET IT BE”, a 50 anni dallo scioglimento dei “Beatles”, nel nuovissimo anfiteatro costruito dall’amministrazione comunale di Costigliole d’Asti, nel punto panoramico di San Michele, si concluderanno gli eventi estivi organizzati dall’amministrazione comunale.

Un lavoro mai interrotto, anche durante il lockdown e credo ci si debba riconoscere merito e coraggio per esserci fatti trovare pronti non appena c’è stato il via libera con la definizione delle linee guida ministeriali e regionali.

Protocolli che sono stati attentamente vagliati da noi e i nostri collaboratori, riuscendo ad essere i primi non solo nella nostra provincia a ripartire subito.

Il rischio era alto, non tanto per i costi elevati per ottemperare alle norme precauzionali, ma anche e soprattutto di rovinare il grande lavoro fatto per contenere i contagi durante il periodo dell’emergenza (i report di Costigliole sono stati buonissimi).

Ringraziamo calorosamente il pubblico che ha preso parte alle diverse serate e che, numeroso, ha dimostrato di apprezzare le iniziative.

Bene gli appuntamenti teatrali proposti dagli “Acerbi”, il recupero della mezza stagione e” paesaggi ed oltre”, ma altrettanto bene la mostra “dal disegno al sogno”, ispirata a Federico Fellini, che ha ottenuto l’importante patrocinio del Comitato Fellini 100, che ha proiettato la rassegna “Ricordando Fellini” dedicata al grande regista e il nostro paese in tutto il mondo. Abbiamo anche sperimentato il cinema all’aperto, nella splendida cornice del parco del castello, che si è conclusa con la proiezione “ La dolce vita” con oltre 200 spettatori. A causa delle avverse condizioni meteo, è stata purtroppo sospesa la proiezione, prevista per sabato 29 Agosto, de “Lo sceicco bianco”, l’ultimo film ufficialmente in programma, che voleva salutare non solo il Maestro Fellini, ma anche il grande Alberto Sordi, nel centenario della sua nascita. Con grandissimo dispiacere, per motivi logistici, non è stato possibile riprogrammare una nuova data in cui apprezzare quello che è stato il primo film interamente realizzato da Fellini; ci scusiamo di ciò con le numerose persone che avevano già prenotato la partecipazione all’evento.

Ha avuto grande partecipazione l’esibizione del complesso bandistico comunale, che ha ripreso le attività, riproponendo le colonne sonore di Ennio Morricone.

Nel mese di giugno, l’amministrazione comunale ha promosso e presentato una nuova associazione di produttori del Barbera: “Noi di Costigliole” e molto successo ha avuto la presentazione del nuovo brand, che accompagnerà le attività dell’amministrazione delle associazioni e delle imprese nel campo economico promozionale e culturale. Non abbiamo dimenticato i bambini con un appuntamento teatrale tutto per loro, un concorso, “FUORIIDEA” e un nuovo parco giochi inaugurato, da pochi giorni così come il nuovo anfiteatro nel punto più panoramico del paese in fraz. San Michele.

I report che ci giungono dalle strutture ricettive, ci dicono che molte di queste, da tempo fanno registrare il tutto esaurito. I locali e i ristoranti ricominciano a riempirsi e, se si vedono sempre più numerosi stranieri e turisti in giro, ci fa pensare che in parte sia anche merito del nostro lavoro. Sono molto soddisfatto di quanto fatto in questi mesi dalla mia brillantissima squadra: assessori, consiglieri… E del nostro progetto politico “Costigliole viva” ancora solo agli inizi …