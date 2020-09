Scuola, tamponi ad altri otto studenti astigiani

Sono stati otto gli studenti che in giornata hanno usufruito dei tamponi negli hot spot scolastici dell’Astigiano, tutti inviati dal proprio medico curante. Dai dati forniti dalla Regione Piemonte al momento non ci sono stati casi di positività nella nostra provincia.

In Piemonte, in totale, sono 502 i controlli eseguiti, di cui 467 studenti e 35 operatori della Scuola che oggi hanno usufruito del servizio degli hotspot scolastici allestiti dalla Regione per l’esecuzione immediata del tampone per la diagnosi di coronavirus covid-19. Il dato comprende sia gli accessi diretti richiesti in orario scolastico, sia quelli programmati, che hanno approfittato dell’opportunità per accorciare i tempi di effettuazione del test. Dall’inizio dell’anno scolastico, in Piemonte i casi di positività attualmente riscontrati attraverso gli accessi diretti sono stati 10.

In provincia di Asti sono stati controllati diciassette studenti nella prima settimana di scuola.