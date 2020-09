Scuola, il Governo impugna l’ordinanza di Alberto Cirio sulla misurazione della febbre

I ministeri dell’Istruzione e della Salute hanno impugnato l’ordinanza della Regione Piemonte sulla questione febbre.

Quanto contenuto nell’ ord. n. 95 riapertura scuole della Regione, firmato il 9 settembre, raccomanda a tutti gli istituti di misurare la temperatura agli alunni prima dell’ingresso a scuola verificando l’autocertificazione della famiglia in cui è registrata la temperatura misurata dalla famiglia.

Nel caso in cui uno studente dovesse presentarsi senza tale autocertificazione, prevede l’ordinanzam, la scuola avrà l’obbligo di misurare la febbre per consentirne l’ingresso in classe.

Il Presidente della Regione Cirio e l’Assessore all’Istruzione Chiorino, aveva sottolineato, spiegando questa ordinanza, che la scelta di dare alle famiglie la responsabilità di misurare la temperatura agli studenti è stata fatta dal Governo, ma il Piemonte ritiene che un elemento così delicato e importante non possa essere lasciato alla sensibilità delle singole famiglie e per questo è stata predisposta questa ordinanza che introduce per le scuole un obbligo di verifica.