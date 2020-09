Sanità privata: quanto vale in Piemonte e come integrare con il pubblico

Un tema del quale si dibatte da sempre, con l’annosa divisione tra privato e pubblico: il mondo della sanità è determinante per il corretto funzionamento del paese e per fornire il giusto sostegno ai cittadini. Soprattutto in un momento come questo, nel quale le complessità sono all’ordine del giorno.

Secondo gli ultimi dati disponibili sul tema (2019), circa ¼ degli italiani preferisce ricoverarsi all’interno di strutture private. Ecco perché la sanità privata viene considerata una integrazione alla sanità pubblica, un servizio che va a completare quanto già offerto a livello pubblico attraendo, spesso, pazienti da altre regioni dove la sanità non funziona in modo impeccabile.

È il caso proprio del Piemonte, che da sempre attira pazienti da regioni confinanti vista la qualità delle cure che può garantire. È importante avere un sistema integrato all’interno del quale il privato vada a completare eventuali buchi o carenza lasciate dal pubblico. Quanto vale il comparto della sanità privata in Piemonte?

Quanto vale il settore privato nella sanità in Piemonte

A fornire indicazioni ci ha provato lo scorso anno, nel 2019, il convegno denominato “Il valore del privato accreditato nello sviluppo del sistema sanitario piemontese” organizzato da AIOP Piemonte. Secondo quei dati, il peso del privato accreditato può essere quantificato in 3.300 posti letto per l’88% accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale; ed oltre 4.300 addetti, per l’80% dipendenti.

Per fornire qualche dato in termine di introiti, nel 2017 il valore della produzione delle strutture associate all’ AIOP ha raggiunto in Italia i 7,9 miliardi di euro. In sostanza, come aveva dichiarato lo scorso anno l’assessore alla sanità Luigi Icardi, “La sanità privata è una costola irrinunciabile del servizio pubblico”.

Come supportare la sanità privata?

Il discorso si lega a doppio filo con un altro tema molto attuale ed importante: la gestione logistica della sanità con riferimento alle risorse che dovrebbero essere utilizzate per gestire al meglio un poliambulatorio privato. Una necessità che trova concreta attuazione nel ricorso ad alcuni strumenti come Giponext, gestionale per poliambulatori e studi medici privati o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale utile per garantire massima sicurezza dei dati dei pazienti ed in grado di supportare per una gestione rapida dei dati stessi.

In sostanza quello della sanità pubblica e privata è un tema di grandissimo interesse che deve essere affrontato in modo efficiente, andando ad integrare al meglio le due modalità e fornendo agli imprenditori del settore gli strumenti adatti per adeguarsi alla sfida. Una necessità visto anche il momento storico che stiamo vivendo e quello che potrebbe accadere in un prossimo futuro.