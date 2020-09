Sanificazione uffici: gli interventi negli ambienti di lavoro

Il virus SARS-CoV-2 è ancora presente in Italia e nel resto d’Europa, come dichiarano quotidianamente i risultati dei tamponi di controllo, che presentano numeri crescenti di nuovi contagi ogni giorno. Per limitare la diffusione di tale malattia infettiva è fondamentale agire sia dal punto di vista delle protezioni personali, che limitano il contatto diretto con l’agente patogeno, sia l’igienizzazione degli ambienti. Questo vale per le scuole, ma anche per gli uffici, dove ogni giorno soggiornano numerosi soggetti, oltre a eventuali elementi provenienti dall’esterno. La pulizia quotidiana, prevista dalle comuni norme igieniche, non è sufficiente, anche se l’utilizzo di prodotti disinfettanti consente di aumentarne l’efficacia. Per tale ragione, è indispensabile rispettare le normative di controllo vigenti che incrementano notevolmente le misure da adottare. Scopriamo le differenze.

Come igienizzare gli ambienti di lavoro

Sanificare un ambiente, rendendolo del tutto privo di agenti patogeni, è un’attività che si effettua periodicamente ed è differente dalla comune pulizia. Sono numerose le aziende italiane che si sono rivolte ad esperti esterni, in modo da sanificare profondamente e completamente tutti gli ambienti utilizzati quotidianamente sia nelle imprese produttive, sia negli ambienti di lavoro quali uffici, sale riunioni e servizi igienici.

Per la disinfezione e la sanificazione si possono utilizzare ulteriori strumenti rispetto ai classici detergenti, altamente performanti e specializzati; ad esempio, si possono esporre gli ambienti ad agenti sanificanti fisici quali l’utilizzo del calore, dell’ozono o dei raggi ultravioletti, tre elementi che consentono di igienizzare talmente a fondo da eliminare qualunque carica virologica residua.

La pulizia quotidiana: regole fondamentali

Rendere sicuri gli ambienti lavorativi è poi una questione che si svolge anche nel quotidiano, grazie alla regolare pulizia. Come ci confermano gli esperti di Igiene al tuo Servizio, sono oggi disponibili detergenti con azione disinfettante, che consentono di disattivare eventuali virus e batteri presenti sulle superfici. Da varie ricerche è risultato infatti chiaro che il virus Sars-Cov 2 deperisce rapidamente se esposto all’azione di detergenti contenenti le corrette concentrazioni di alcool, prodotti a base di candeggina o anche di acqua ossigenata.

Perché l’azione disinfettante si esplichi è però importante utilizzare il prodotto più indicato secondo quanto riportato sull’etichetta: dosaggio e modalità d’uso sono fondamentali per raggiungere il risultato sperato. Bisogna, inoltre, ricordare che non sempre l’attività di disattivazione del virus avviene in tempi brevissimi: a volte è necessario lasciar agire il singolo detergente per qualche minuto, per poi risciacquare abbondantemente la superficie trattata.

Ecco perché risulta molto importante scegliere non solo i detergenti giusti, ma anche selezionarli in base alla superficie da trattare; di conseguenza, optare per un fornitore specializzato, che possa consigliare nel migliore dei modi, può essere d’aiuto e di supporto.

Si può sempre usufruire del Decreto Legge n°18 del 17/03/2020 qualora imprese e lavoratori autonomi volessero risparmiare sulle attività di sanificazione. Introducendo un credito di imposta pari al 50% delle spese, fino a un massimo di 20.000 euro, lo Stato Italiano supporta moltissime attività costrette a igienizzare costantemente strumenti di lavoro e ambienti. Per operazioni simili si potrà richiedere l’aiuto di ditte specializzate in servizi di questa tipologia

Come vivere correttamente gli ambienti di lavoro

Dopo aver pulito, disinfettato e sanificato arriva un altro momento cruciale: quello di utilizzare in maniera corretta gli ambienti lavorativi. In che modo? In primo luogo, considerando l’opportunità di effettuare periodici screening diagnostici, in modo da poter rapidamente valutare e circoscrivere eventuali focolai locali; in seguito, utilizzando correttamente i DPI, ovvero guanti, mascherine e tutto l’occorrente per limitare la diffusione e la trasmissione del virus; infine, evitando di sovraffollare un singolo ambiente di lavoro, soprattutto per diverse ore consecutive.

Inoltre, una volta sgomberata una stanza o un locale, è buona norma far arieggiare aprendo porte e finestre e riutilizzare gli impianti di condizionamento solo dopo aver effettuato un’accurata disinfezione dei filtri.