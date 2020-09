A San Damiano d’Asti sarà un fine settimana “A tutta birra”

Sarà un week end a “Tutta Birra” a San Damiano d’Asti, primo degli eventi del settembre sandamianese.

La tradizionale festa della birra si apre venerdì 4 settembre in Piazza Libertà con ingresso alle 19,30 (numero chiuso, no prenotazione), serata che comprende lo spettacolo (inizio 21,30) di cabaret di Marco e Mauro e la cena con stand gastronomici. Saranno presenti i birrifici Cà Nadin e Birrificio alba. Costo della serata: Adulti 20,00 Euro, Bambini dai 3 a 12 anni 10,00 euro.

I posti a sedere sono limitati e distanziati secondo le norme vigenti.

Sabato 5 settembre si replica sempre in Piazza Libertà con ingresso alle 19,30.

Il programma della serata ricalca quello del venerdì con la sola differenza dello spettacolo che inizierà alle 22 e prevederà la musica d’ascolto con Explosion.

La festa della birra si conclude domenica 6 settembre con una formula diversa dal solito: per venire incontro alle attività sandamianesi in Piazza Libertà dalle ore 18,30 torna l’Aperi-to-iu, in collaborazione con i Bar di San Damiano d’Asti. Prevista musica di sottofondo per tutto il concentrico, i posti a sedere sono limitati e distanziati secondo le normative vigenti.

La manifestazione verrà svolta nel pieno rispetto delle norme attuative vigenti anti covid-19, pertanto è obbligatorio indossare la mascherina, il rilevamento della temperatura, usare il gel disinfettante, compilare l’autocertificazione e mantenere la distanza di sicurezza.

Per informazioni: Toti 328/7818780 e Letizia 333/8367213

Nella giornata di domenica 6 settembre a San Damiano d’Asti sono previsti altri eventi:

al mattino infatti ci sarà il classico mercatino degli animali, dalle 9 il raduno delle 500 in Piazza Alfieri (fino alle 11); alle 10 onore al monumento dei caduti in Piazza Libertà da parte dei 18enni, a cui seguirà alle 11 in piazza 1275 l’inaugurazione della nuova statua dell’alpino opera donata e realizzata dal maestro Giovanni Artusio, compianto maestro della banda di San Damiano d’Asti, a cui parteciperà la Banda Alfiera e l’associazione Alpini San Damiano.