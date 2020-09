San Damiano d’Asti, contributi a fondo perduto dal comune per le attività danneggiate dal covid: pubblicato il bando

Il comune di San Damiano d’Asti ha pubblicato un avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a fondo a perduto a sostegno di operatori del tessuto economico locale a fronte del disagio connesso alla contrazione dell’attività a seguito dell’emergenza Covid-19.

Questa mattina durante la conferenza stampa svoltasi nella sala consigliare del comune l’assessore al bilancio, Laura Balsamo, ha presentato il bando, indetto per l’erogazione di sovvenzioni straordinarie a fondo perduto per complessivi 200.000,00 euro, a sostegno di operatori del tessuto economico locale a fronte del disagio connesso alla contrazione dell’attività a seguito dell’emergenza Covid-19

Beneficiari della sovvenzione sono quei soggetti economici industriali e commerciali (imprese individuali o costituite in società con numero di dipendenti non superiore a cinque) ed esercenti arti e professioni titolari di partita IVA, con sede operativa attiva nel Comune di San Damiano d’Asti,

– la cui attività principale è stata oggetto di sospensione obbligatoria a seguito di quanto stabilito dal DPCM del 22 marzo 2020;

– che abbiano esercitato l’attività stessa in smart working od in misura parziale;

– che pur non soggetti ad obbligo normativo, non abbiano esercitato l’attività stessa per causa di forza maggiore legata all’emergenza sanitaria;

– che siano in regola con il versamento dei tributi comunali (IMU-TASI-TARI-IMPOSTA PUBBLICITÀ-TOSAP) alla data del 31.12.2019 o che ne autorizzino la compensazione.

Il contributo è volto alla copertura dei costi fissi sostenuti dalle varie attività nonostante la chiusura obbligatorio o volontaria, l’importo massimo che varia dai 500 ai 400 euro.

Per scaricare il bando completo e tutti gli allegati clicca qui – – – >>> https://www.comune.sandamiano.at.it/it/news/9829/emergenza-covid-19-assegnazione-di-contributi

Modalità e termini di presentazione dell’istanza

La richiesta di contributo dovrà essere presentata mediante auto-certificazione utilizzando il modello preposto, allegando obbligatoriamente la documentazione richiesta.

La domanda potrà essere scaricata al seguente indirizzo internet: www.comune.sandamiano.at.it nella sezione amministrazione trasparente/interventi straordinari di emergenza e nelle news, e dovrà essere trasmessa a partire da lunedì 14 settembre 2020 dalle ore 9:00 tramite PEC all’indirizzo san.damiano.dasti@cert.ruparpiemonte.it o cartacea all’Ufficio Protocollo dell’Ente rigorosamente nei seguenti orari: dalle 9:00 alle 12:00 nelle giornate di lunedì-mercoledì-venerdì.

Termine per presentazione dell’istanza

Ore 12,00 del giorno 14 OTTOBRE 2020

Per ogni ulteriore informazione in merito al Bando e alla presentazione delle domande, è attivo l’indirizzo e-mail sovvenzioni@comune.sandamiano.at.it

-a-fon