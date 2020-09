Riprendono le attività al Circolo Acli di Castiglione Tinella

Tra fine settembre e inizio ottobre, al circolo Acli del Buon consiglio di Castiglione Tinella, riprenderanno i corsi. Dal 5 ottobre saranno proposte le lezioni di ginnastica dolce, il lunedì e il mercoledì dalle 18.30 alle 19.30, con la possibilità di fare una prova per i nuovi iscritti che dovranno portare il tappetino, l’asciugamano e delle calze antiscivolo o scarpette leggere.

Per il mese di novembre è in programma il corso serale di inglese e, prossimamente, è in arrivo anche il laboratorio di danza per bambini e quello di teatro per adulti e ragazzi. A queste attività si aggiungerà una nuova collaborazione con l’Associazione sportiva R2sport, che organizzerà attività sia per gli adulti, sia per i bambini: a tal proposito giovedì 1° ottobre ci sarà la possibilità di fare una lezione di prova.

Per informazioni si può contattare il numero 366-30.36.539 (Davide).