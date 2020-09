Referendum, quindici le sezioni elettorali ad Asti senza barriere architettoniche

In occasione delle consultazioni referendarie di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 il Comune di Asti, per facilitare il voto degli elettori non deambulanti, allestirà quindici sezioni elettorali in edifici scolastici presso i quali sono state eliminate le barriere architettoniche.

Le sezioni sono le seguenti:

Sezione n. 1 – Scuola Media “Goltieri”, Via Goltieri n. 7

Sezione n. 2 – Scuola Elementare “Dante”, via Anita Garibaldi n. 2

Sezione n. 5 – Scuola Elementare ” Frank”, via Cecchin n.18

Sezione n. 7 – Scuola Elementare “Baussano”, via Croce Verde n. 4

Sezione n. 9 – Scuola Elementare ” Frank”, via Cecchin n.18

Sezione n. 25 – Scuola Elementare “D’Acquisto”, via D’Acquisto n. 20

Sezione n. 32 – Scuola Elementare “Rio Crosio”, via Fregoli n. 2

Sezione n. 33 – Scuola Elementare “Buonarroti”, via Rabioglio n. 2

Sezione n. 35 – Scuola Elementare “S.Domenico Savio”, via Tosi n. 24

Sezione n. 61 – Scuola Elementare “S.Domenico Savio”, via Tosi n. 24

Sezione n. 71 – Scuola Elementare “Frank”, via Cecchin n. 16

Sezione n. 73 – Scuola Elementare “Ferraris”, via Pacinotti n.4

Frazioni:

Sezione n. 49 – Scuola Elementare “Donna”, Fraz. Serravalle n. 25/A

Sezione n. 54 – Scuola Elementare “Oberdan”, Fraz. Staz. Portacomaro n. 10

Sezione n. 57 – Scuola Elementare “Bottego”, Fraz. Quarto Inferiore n. 252

Gli elettori non deambulanti o minorati nella deambulazione devono tenere presente che la possibilità di esercitare il voto in una sezione del Comune diversa da quella indicata sulla tessera elettorale è subordinata dalla Legge alla presentazione di una attestazione medica rilasciata dal Servizio di Medicina Legale dell’ASL AT anche in precedenza per altri scopi, oppure della copia autentica della patente speciale di guida, purché dalla documentazione risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Gli elettori “Ciechi Civili” che per l’esercizio del diritto di voto necessitano dell’assistenza in cabina di un accompagnatore di fiducia, possono presentare una richiesta all’ufficio elettorale (corredata dall’esibizione del libretto nominativo di pensione attualmente rilasciato dall’I.N.P.S. o, in passato, rilasciato dal Ministero dell’Interno, nel quale sia indicata la categoria “CIECHI CIVILI” ed un numero attestante la cecità assoluta del titolare del libretto – codice/fascia 06,07,09,10,11,15,18,19) per ottenere l’annotazione permanente del diritto al voto assistito mediante apposizione da parte dello stesso Comune di un simbolo/codice sulla tessera elettorale.

E’ previsto l’intervento di un accompagnatore in cabina anche per quegli elettori affetti da infermità riconducibili al movimento degli arti superiori tali da non consentire l’autonoma espressione del voto.

Qualora l’impedimento non sia evidente, esso può essere dimostrato con un certificato medico, che deve essere rilasciato, gratuitamente, dal Servizio di Medicina Legale dal Servizio di Medicina Legale dell’ASL AT.

ORARI PER IL PUBBLICO del Servizio di Medicina Legale dell’ASL AT

Le certificazioni sono rilasciate dal Servizio di Medicina Legale sito in Via Baracca n. 6 – tel.0141 482811 – nel seguente orario:

giovedì 17 settembre 2020 dalle ore 13:30 alle ore 15:30

venerdì 18 settembre 2020 dalle ore 13:30 alle ore 15:30

sabato 19 settembre 2020 dalle ore 10:00 alle ore 12:00

domenica 20 settembre 2020 dalle ore 10:00 alle ore 12:00

lunedì 21 settembre 2020 dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Le certificazioni relative al voto domiciliare, di cui alla L. 22/2006 art. 1, modificata dalla L. 07/05/2009 n. 46, saranno rilasciate al domicilio previa richiesta telefonica giovedì 17/09/2020 e venerdì 18/09/2020 nell’orario sopra indicato, all’utenza telefonica 0141482811 oppure con e-mail: mlegale@asl.at.it L’interessato, all’atto della visita, dovrà esibire la certificazione del medico curante attestante l’impossibilità a lasciare il domicilio e un documento di riconoscimento in corso di validità.

TRASPORTO DISABILI AI SEGGI

Il servizio di trasporto pubblico degli elettori disabili, nel Comune di Asti, è svolto gratuitamente dalla locale sezione della Croce Rossa Italiana con personale qualificato e mezzi di trasporto attrezzati.

Il trasporto potrà essere prenotato, a partire da giovedì 17 settembre 2020, telefonando al numero 0141 417741 alla Croce Rossa Italiana e precisando le caratteristiche del trasporto e l’indirizzo esatto della persona interessata.

Tale servizio di trasporto ai seggi funzionerà domenica 20 settembre 2020 dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 e lunedì 21 settembre 2020 dalle 10:00 alle 12:00.

INFORMAZIONI GENERALI

In caso di smarrimento della tessera elettorale, l’interessato deve recarsi personalmente all’Ufficio Elettorale in Via De Amicis 8 (telef. 0141 399414/412/398)

L’orario dell’Ufficio Elettorale per il rilascio dei duplicati della tessera elettorale sarà il seguente:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30

martedì e giovedì anche dalle ore 14:30 alle ore 16:30

venerdì 18 settembre 2020 dalle ore 8:30 alle ore 18:00 (orario continuato)

sabato 19 settembre 2020 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (orario continuato)

domenica 20 settembre 2020 dalle ore 7:00 alle ore 23:00 (orario continuato)

lunedì 21 settembre 2020 dalle ore 7:00 alle ore 15:00 (orario continuato)

RILASCIO CARTE DI IDENTITA’

L’orario dell’Ufficio Anagrafe di Via De Amicis 8 per il rilascio delle carte d’identità sarà il seguente:

sabato 19 settembre 2020 dalle ore 9:00 alle ore 17:00 (in ordine di arrivo)

domenica 20 settembre 2020 dalle ore 8:00 alle ore 23:00 (in ordine di arrivo)

lunedì 21 settembre 2020 dalle ore 8:30 alle ore 15:00 (in ordine di arrivo)

Per informazioni specifiche sulla documentazione necessaria per il rilascio della Carta di identità consultare il sito del Comune di Asti www.comune.asti.it (Home » Amministrazione trasparente » Attività e procedimenti » Tipologie di procedimento» Carta d’identita’ per maggiorenni italiani)