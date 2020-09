Rasero, Pietragalla e Morra scrivono agli studenti astigiani: “Buon inizio, buona ripresa”

Il Sindaco di Asti, insieme alle Assessore Elisa Pietragalla e Stefania Morra, scrivono agli studenti. Di seguito la lettera rivolta agli studenti:

BUON INIZIO, BUONA RIPRESA.

L’anno scolastico che ci siamo lasciati alle spalle è stato un anno davvero complicato e anomalo.

Tantissime le difficoltà, gli ostacoli, le incertezze e le abitudini sconvolte di tutti gli studenti, insegnanti e famiglie.

L’emergenza sanitaria, che tutt’ora stiamo vivendo, ha messo a dura prova tutti noi e il mondo della scuola in particolar modo.

In questi mesi il lavoro svolto dalle istituzioni scolastiche, in stretta sinergia con l’ente locale per l’adeguamento delle strutture scolastiche finalizzato al rientro in sicurezza, è stato grandissimo. Ogni ente ha fatto tutto ciò che era di sua competenza per permettere agli studenti di rientrare in presenza a scuola insieme a compagni ed insegnanti.

Tra dubbi ed incertezze siamo finalmente giunti all’inizio dell anno scolastico 2020/2021.

Un anno tutto da scoprire e nel quale istituzione scolastica, ente locale, alunni, insegnanti, tutto il personale scolastico e famiglie dovranno impegnarsi consapevolmente a collaborare ancor più di prima.

Il desiderio di tornare sui banchi di scuola sta per realizzarsi. Finalmente si potrà tornare a guardarsi negli occhi, scambiarsi idee e pensieri dal vivo; si potrà finalmente tornare alle relazioni reali, SENZA DIMENTICARE piccoli ma importantissimi comportamenti e accorgimenti che in questo momento sono fondamentali per la sicurezza di tutti.

Vogliamo augurare al mondo della scuola e agli studenti un buon primo giorno di scuola, nella speranza che tutto al più presto torni nella normalità tanto desiderata!

Sindaco Maurizio Rasero

Assessore all’istruzione Elisa Pietragalla

Assessore all’edilizia scolastica Stefania Morra