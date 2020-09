Puliamo il mondo: Asti aderisce alla campagna targata Legambiente

Il Comune di Asti ha aderito anche quest’anno a “Puliamo il Mondo”, iniziativa ambientale promossa da Legambiente con i patrocini di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di UPI.

Obiettivo: ripulire aree del territorio soggette ad abbandono di rifiuti, con il coinvolgimento dei cittadini.

Legambiente, per l’organizzazione di Puliamo il Mondo e le varie attività di pulizia, rispetterà tutte le misure di sicurezza e di distanziamento in questa fase post emergenziale coronavirus. “E’ un’iniziativa con cui ci si prende cura della nostra città ripulendo, valorizzando e conservando il nostro territorio – ha dichiarato il Sindaco Rasero – per contrastare tutte le inciviltà ed in particolare quella dell’abbandonano sconsiderato dei rifiuti. Si abbandona di tutto, dai frigoriferi ai divani. Ma spesso il cittadino non sa che potrebbero essere smaltiti gratuitamente all’ecocentro, con addirittura un servizio di ritiro a domicilio gratuito svolto da Asp”.

Aggiunge l’Assessore Berzano: “Lo scorso anno, rovistando tra i rovi abbiamo trovato la carcassa di una autovettura, oltre a macerie di ogni tipo, evidentemente i residui di qualche ristrutturazione. Le amministrazioni devono fare la loro parte, ma solo maturando un adeguato senso civico si potranno evitare questi scempi. Perché è impossibile per qualunque amministrazione tenere sotto controllo ogni angolo del proprio territorio. Deve essere l’etica di ognuno di noi a guidare le nostre azioni. Viviamo in un territorio bellissimo. Dobbiamo esserne all’altezza”.

L’iniziativa si svolgerà nella giornata di sabato 26 settembre e le operazioni di pulizia si concentreranno nella zona di via G. Maggiora (nel tratto compreso tra la rotatoria all’incrocio con via R. Bigliani e la rotatoria all’incrocio con c.so Alessandria) e in via M.T. di Calcutta e zone limitrofe con la partecipazione di cittadini residenti, dell’omonima Associazione.

L’Associazione Volontari di Protezione Civile “Città di Asti” si occuperà come di consueto di un intervento presso un sito significativo e che presenta maggiori difficoltà operative. La scelta è ricaduta sull’area sotto il cavalcavia della tangenziale, in zona “Isolone”.

In collegamento con l’iniziativa nazionale, il Circolo Legambiente di Asti, unitamente ad un gruppo di cittadini di Montegrosso-Cinaglio, Casabianca e Valleandona si occuperà della situazione di abbandoni locale, con la partecipazione dei volontari di “Protect our home”.

Le operazioni avranno inizio alle 9 per terminare verso le 12, con successiva riunione finale dei partecipanti per i saluti e ringraziamenti dell’Amministrazione.

“Puliamo il Mondo” è organizzata dall’Assessorato all’Ambiente col personale del Comune e con il supporto del gruppo degli ecovolontari comunali, che si occuperanno del coordinamento dei gruppi di pulizia dei cittadini che si iscriveranno all’iniziativa.

I cittadini interessati a partecipare dovranno iscriversi entro domani, mercoledì 23 settembre, via e-mail all’indirizzo ambiente@comune.asti.it. Per info: 0141/399443 dalle 9 alle 13 da lunedì a venerdì. I partecipanti riceveranno, oltre alla copertura assicurativa, guanti, pettorina, cappellino e le attrezzature messe a disposizione dal Comune come rastrelli, badili, sacchi, ecc. Si avvisa che per motivi assicurativi il numero di posti è limitato a 50 unità.

In caso di pioggia la manifestazione sarà sospesa.