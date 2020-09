Provincia di Asti e Comune di Moncalvo sulla viabilità modificata in Valle San Giovanni: “Lo studio e la definizione un lavoro corale”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa congiunto della Provincia di Asti e del Comune di Moncalvo.

Viabilità modificata lavori di località Valle San Giovanni in Moncalvo

Con la speranza di fugare ogni dubbio e chiarire la confusione generatasi negli ultimi giorni, si ritiene opportuno tornare sua alcune questioni relative la viabilità modificata del cantiere di Valle San Giovanni.

Lo studio e la definizione della viabilità modificata è stata un lavoro corale effettuato in sede di conferenza dei servizi tra ufficio tecnico comunale, ufficio viabilità provinciale e direzione lavori.

È risultato immediatamente evidente come le opzioni per la deviazione del traffico non fossero molteplici, l’unica alternativa sarebbe stata quella di dirottare il traffico verso la valle Cerrina, tagliando effettivamente fuori Moncalvo e allungando il tragitto di diverse decine di chilometri.

La scelta di deviare il traffico verso Grazzano Badoglio è immediatamente apparsa come la soluzione migliore sia per evitare un eccessivo prolungamento del tragitto, sia per ridurre il danno economico alle attività commerciali della zona.

Tra il reparto tecnico di Comune e Provincia, così come tra le amministrazioni dei rispettivi enti, vige un clima di massima collaborazione che ha consentito di intervenire con tempestività per mitigare i disagi dei primi giorni di entrata in vigore della deviazione.

All’insediarsi di un cantiere è normale che si verifichino dei disagi. Tuttavia ribadiamo l’importanza dei lavori per la sistemazione idraulica della zona i cui benefici ripagheranno ampiamente le attuali difficoltà.

Il presidente della Provincia di Asti

Paolo Lanfranco

Il sindaco di Moncalvo

Christian Orecchia