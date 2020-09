“Pronti ad agire, insieme possiamo”: inizia il ciclo di conferenze del Rotary Club Alba dell’autunno 2020

Nell’ambito delle attività di approfondimento di tematiche professionali e di divulgazione culturale, secondo lo spirito di servizio che lo contraddistingue, il Rotary Club Alba, in collaborazione con la Banca d’Alba, riprende nei mesi di settembre e ottobre il ciclo di incontri di “Pronti ad agire, insieme possiamo”, interrotto la scorsa primavera a causa dell’emergenza sanitaria intervenuta.

Le tre conferenze, che si svolgeranno di martedì, alle ore 18, in presenza presso la Sala convegni della Banca d’Alba, in Alba, Via Cavour n.4, ma anche tramite piattaforma webinar, saranno tenute da valenti esperti e scrittori, del calibro di Alberto Balestrazzi, Dunia Astrologo, Andrea Surbone, Pietro Terna e Carlo Piano. Verranno affrontate le tematiche dell’autismo e dell’inclusione sociale e lavorativa, dell’intelligenza artificiale e il lavoro, dell’educazione alla bellezza.

L’iniziativa vuole offrire un punto di vista diverso su differenti tematiche della modernità, inteso quale appello alla creatività, all’innovazione e al cambiamento. In particolare il progetto delle conferenze rotariane intende sostenere la scuola nella formazione di cittadine e cittadini attivi e partecipi, consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri, diffondendo i valori della Costituzione e quelli dell’integrazione europea.

La prima conferenza, che si terrà martedì 29 settembre 2020, avrà come protagonista Alberto Balestrazzi, amministratore delegato di Auticon ITALIA, che spiegherà al pubblico il motto dell’azienda: “L’Autismo non è un errore di sistema, è un nuovo sistema operativo”.

Auticon è infatti una società internazionale di servizi che sceglie solo collaboratori nello spettro dell’autismo, in quanto dotati di capacità cognitive particolarmente sviluppate e specialmente adatte agli ambiti scientifici e tecnologici, oltre all’attenzione ai dettagli e agli errori. L’approccio innovativo è quello di aver adottato uno specifico modello inclusivo, dove è quindi possibile far coincidere obiettivi di responsabilità sociale con obiettivi di business facendo leva sulle performance “speciali” delle persone autistiche.

Tutto questo senza ovviamente trascurare l’impatto che tale inclusione ha sulla società nel suo insieme e sugli individui che ne sono direttamente beneficiari.

Sarà inoltre presente come ospite d’eccezione Alessandro Camilleri (Gruppo HERA) che ci parlerà di obiettivi ed esperienze di inclusione in azienda. Moderatrice dell’incontro sarà la Dr.ssa Irene Strada, Psicoterapeuta dell’Azienda Ospedaliera San Paolo – Milano.

Il secondo appuntamento, martedì 13 ottobre 2020, vedrà un dibattito a tre voci su “Il Lavoro e il Valore all’epoca dei Robot. Intelligenza artificiale e non-occupazione”, con l’intervento di Dunia Astrologo, già Direttrice della Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci Onlus, ora membro del Comitato Scientifico, Andrea Surbone, scrittore, editore e viticoltore, e Pietro Terna, già Professore ordinario di Economia all’Università di Torino e già Segretario di Confindustria Piemonte.

Che effetto avrà l’intelligenza artificiale sull’occupazione? Lo racconteranno i tre relatori in un vortice di considerazioni, confutazioni, concertazioni per indagare a fondo il problema, alla ricerca di una sintesi, di una traccia comune che apporti una riflessione condivisa al dibattito sul mondo a venire.

L’ultimo incontro, martedì 27 ottobre 2020, sarà animato da Carlo Piano, scrittore, giornalista e membro della Fondazione Renzo Piano, con “Atlantide. Viaggio alla ricerca della bellezza”. Prendendo spunto dal titolo del libro, scritto con il padre, narrerà un lungo viaggio per mare, alla ricerca della perfezione, dell’edificio e della città, condensando le riflessioni sul senso del costruire.

Partendo appunto dalla ricerca di Atlantide, la città perfetta, perché ospita una società perfetta: questa è la sua bellezza, preziosa e inafferrabile.

La partecipazione al ciclo di conferenze è gratuita, aperta a professionisti, imprenditori, insegnanti, studenti e a tutti coloro che sono interessati agli argomenti trattati.

La partecipazione alle conferenze potrà essere sia in presenza, con posti limitati e nel rispetto delle norme di sicurezza in materia COVID-19, sia in streaming attraverso l’accesso ad apposita piattaforma di webinar.

Verrà infatti inviato a tutti gli iscritti apposito link per la partecipazione online, nonché su richiesta un attestato di partecipazione.

Vi aspettiamo quindi numerosi ai vari incontri e non esitate a contattarci per informazioni.

Iscrizioni all’indirizzo e-mail alba@rotary2032.it o al numero +39 335 84 09 724.