Capire, scrutare, ‘leggere’ le previsioni in borsa a livello mondiale non è semplice. Come si muoveranno i mercati? Quali saranno i prossimi cambiamenti? Si tratta di domande fondamentali alle quali non è facie rispondere, ma neppure impossibile.

Nella finanza è possibile infatti definire dei trend di movimento sul mercato che possono condizionare gli investimenti e le decisioni.

Definire quali sono gli sviluppi precisi della borsa è impossibile, certo, ma si può cercare di analizzare il trend basandosi su alcuni fattori (politici e geopolitici) per cercare di capire come e dove investire.

Come si capiscono i trend in borsa, insomma, come si fanno le previsioni in borsa? Ad esempio come si capisce se l’attuale tendenza al rialzo proseguirà anche nei prossimi mesi, oppure no?

Come leggere i trend in borsa

Le previsioni della borsa sono alquanto complesse, ma per fare un’analisi che sia almeno in parte dotata di fondamento si può guardare ai precedenti storici.

Il mese di settembre, lo si sa, è sempre abbastanza negativo per quanto riguarda le previsioni borsa. Tuttavia sul mercato finanziario non esistono mai previsioni accurate al 100% e di conseguenza non è possibile essere molto precisi.

Dopo la pandemia e le incertezze che si stanno riversando sul mondo – anche in queste settimane – è normale chiedersi quali saranno le previsioni della borsa e se proseguirà un trend ribassista o rialzista. Per fare ciò, occorre guardare anche oltreoceano.

L’accenno ribassista che ha coinvolto le borse statunitensi ha avuto, ad esempio, un impatto anche sulla borsa italiana, che invece era partita con un accenno al rialzo, ad esempio.

Coronavirus 2020 e previsioni in borsa

I mercati finanziari sono in stato di ansia a causa della situazione più imprevedibile che alberga sul mondo: la pandemia da coronavirus che ha bloccato tutto il pianeta. C’è, insomma, ancora una certa paura causata dalla possibilità di un secondo lockdown, una paura che di nuovo non solo la salute ma anche l’economia globale possa essere duramente colpita nel caso di una seconda ondata della malattia. I timori per un secondo lockdown, quindi, sono dietro l’angolo e nonostante nella grande maggioranza dei Paesi europei l’epidemia sia del tutto sotto controllo, l’incertezza influisce sulle previsioni della borsa.

Del resto il Covid ha già ridotto a zero i guadagni delle base dell’inverno scorso, e solo in queste settimane il prezzo del petrolio sta ripartendo.

Ma si temono ancora focolai di covid, un ritorno di un possibile lockdown e di conseguenza è meglio, in questo momento, cercare di investire su quelle azioni che hanno grande valore e prezzi di realizzo.

Se lo scenario mondiale post pandemia migliora nei prossimi mesi, le previsioni borsa possono sicuramente essere più rosee, e potremo aspettarci un miglioramento della situazione economica entro l’estate del 2021.

Se lo scenario dovesse invece peggiorare, sarebbe necessario aspettare un vaccino per poter tranquillizzare anche i mercati perché andremo incontro ad una nuova immissione di denaro, da parte delle banche centrali dei Paesi indipendenti dal punto di vista monetario, e al fallimento di molte piccole e medie attività.

Image by Gerd Altmann from Pixabay