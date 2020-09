Prestito personale senza busta paga, come si ottiene? Il parere dell’esperto Germanò Marco

Ottenere un prestito personale senza busta paga non è semplice. Con gli anni fortunatamente gli enti finanziari ed i gruppi bancari sono diventanti più flessibili ad erogare tali finanziamenti grazie a delle garanzie alternative, che non prevedono necessariamente che il futuro debitore abbia un documento che attesti la percezione di uno stipendio.

Per questo abbiamo intervistato Marco Germanò, responsabile editoriale di Prestitimag.it ed esperto del settore prestiti personali e cessione del quinto.

Che cos’è un prestito personale senza busta paga e perché viene definito così?

Un prestito personale senza busta paga è una tipologia di finanziamento che i gruppi bancari o gli enti finanziari concedono senza avere il documento che attesti la percezione dello stipendio. Un finanziamento viene definito “personale” perché non è necessaria la motivazione per ottenere tale somma di denaro.

Al contrario di quelli finalizzati in cui invece dovrai specificare la destinazione del sussidio economico che otterrai.

In linea generale quando fai una richiesta per ricevere un finanziamento personale o meno, la banca o l’ente creditizio a cui hai fatto domanda, vuole delle garanzie. La più comune è la busta paga, perché in essa viene certificato lo stipendio che ricevi mensilmente e questo rassicura gli enti sulla possibilità di saldare il debito.

Nel caso dell’assenza di tale documento (la busta paga), vengono presentate delle cosiddette garanzie alternative. Ovvero delle rassicurazioni differenti per il gruppo bancario o l’ente di riferimento, che dovrà erogarti liquidità in caso di forte necessità, pur nonostante tu non abbia nessun lavoro dipendente.

In assenza di questo documento comprenderai che sarà necessario disporre di ulteriori garanzie. Ma quali? In Italia le più comuni sono le seguenti:

– Il garante: si tratta di un terzo soggetto che si prenderà la responsabilità al posto tuo (debitore), di adempiere qualora non avessi possibilità di saldare il debito. Il garante dovrà avere una busta paga e un contratto a tempo indeterminato.

– Fidejussione: il soggetto detto fideiussore garantisce una obbligazione per garantire l’eventuale inadempienza del debitore. A differenza del garante, il fideiussore è a tutti gli effetti debitore (per stessi termini e condizioni), del soggetto debitore principale.

– Ipoteca: essa può essere applicata su un immobile di proprietà ed è quel diritto reale che dà la possibilità al creditore di poter espropriare i beni (utilizzati come garanzia) del debitore e avere il diritto di prelazione su quest’ultimi.

Come si possono evitare le truffe online sui prestiti personali?

Chi è in cerca di prestiti personali senza avere una busta paga, spesso viene illuso di poter ricevere somme di denaro nell’immediato. Gli sciacalli adescano le vittime sfruttando i social network o commentando sui forum e blog di settore, promettendo di poter erogare denaro senza particolari garanzie.

Questo primo segno dovrà farti storcere il naso, nessuno ti affida soldi non sapendo in che modo potresti saldare il tuo debito. Per un’ulteriore conferma domanda al presunto finanziatore di mostrarti la sua licenza nell’apposito albo e per quale gruppo bancario lavora.

Non darà mai i tuoi documenti personali o dei soldi in anticipo. Il truffatore potrebbe richiederti una piccola somma per poter coprire le prime spese della pratica, non fidarti.

Che differenza c’è tra chiedere un prestito ad una grande banca o una piccola banca?

Al di là che tu chieda un prestito ad una grande banca o piccola che sia, in teoria non dovrebbe comportare nessuna differenza. Quello che potrebbe variare è la procedura e le tempistiche che sono soggette alle disposizioni dei gruppi bancari.

In che misura è possibile ottenere un prestito senza busta paga?

Al giorno d’oggi le banche sono sempre meno propense ad erogare liquidità ai soggetti che non dispongono di una busta paga. Il reddito è un elemento indispensabile per rassicurare l’ente creditizio sulla possibilità di poter saldare il proprio debito.

Una situazione meno complessa potrebbe verificarsi nel momento in cui tu abbia un reddito da lavoratore autonomo o una rendita derivante da un affitto o similari.

Come mai è così difficile ottenere un prestito personale per una persona senza uno stipendio fisso?

I gruppi bancari così come tutti gli istituti di credito, necessitano di una garanzia che gli consenta di poter darti fiducia e approvare la richiesta di finanziamento. L’assenza di un salario fisso per gli enti finanziari rappresenta una garanzia minore, motivo per cui sarebbe meglio dar priorità a tale elemento.

Prestiti personali senza busta paga: quali sono i più richiesti in Italia?

Come ben richiedendo i prestiti personali non si ha l’obbligo di dichiarare la destinazione di tale somma. In Italia però, secondo dei dati statistici questa tipologia di finanziamento è particolarmente richiesta per soddisfare le suddette esigenze:

– Ristrutturazione casa (maggiormente preferito al mutuo per via del piano di ammortamento);

– Comprare un’auto;

– Arredare casa.

E se tu potessi ottenere (adesso che hai visto come fare) un prestito personale pur non avendo busta la busta paga, in quanto tempo desidereresti ricevere la somma desiderata? Per qualsiasi domanda puoi commentare l’articolo.