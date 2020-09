Premiati i vincitori del concorso cinematografico “JFD–INAIL Lavoro 2020”

Ieri sera al Cinema Massimo si è conclusa la prima edizione del “Job Film Days – JFD”, il festival cinematografico incentrato sul mondo del lavoro, con l’assegnazione del premio “JFD-INAIL Lavoro 2020” promosso da Sicurezza e Lavoro in collaborazione con Inail Piemonte.

Il concorso, riservato ai cortometraggi prodotti negli ultimi anni (2018-2019-2020) in Italia o all’estero, sempre nell’ambito delle tematiche sul lavoro, ha visto la partecipazione di oltre 700 film, di cui molti recentissimi, provenienti da vari paesi del mondo (numerosi da India, Iran, Spagna, Italia, Argentina, Turchia, Francia e Brasile) e riguardanti argomenti diversi: rischi emergenti, lavoro ai tempi della pandemia, problemi occupazionali, lavoro domestico, invecchiamento lavorativo, lavoro e disabilità, questioni legate a salute e sicurezza.

La Giuria, presieduta dal regista Mimmo Calopresti e composta da Giovanni Asaro, direttore dell’Inail Piemonte, Giulia Carluccio, prorettrice dell’Università di Torino, dalla regista Irene Dionisio e dall’attore Christian Giroso, ha proclamato vincitori:

1. A Trivial thing

Un uomo affetto da sordità lavora in un piccolo cinema e sogna di fare l’attore

Anno: 2018

Durata: 12′ 23”

Nazione: Iran

Autori: Seyed Morteza Sabzeghaba

2. Feet of earth

Fabbrica di scarpe assemblate a mano da lavoratori sottopagati e senza diritti

Anno: 2020

Durata: 12′ 23”

Nazione: Turchia

Autore: Ümit Güç

3. Radio Riders

Nel traffico cittadino, riders sottopagati pedalano per portarci la cena

Anno: 2020

Durata: 13′

Nazione: Italia

Autori: Paola Piscitelli, Fabio A. Corbellini

Sono state inoltre assegnate due menzioni speciali a:

Cambaz

Documentario sulla vendita di animali durante un grande mercato in Turchia

Anno: 2020

Durata: 15′

Nazione: Turchia

Autore: Ahmet Petek

Dancing towards equality

“Stop the gap”, compagnia di ballerini professionisti, include persone con disabilità

Anno: 2020

Durata: 29′ 36”

Nazione: Italia – TO

Autore: Rosa Canosa