“Polemica montata ad arte? E’ solo preoccupazione per il bene dei nostri figli!”

Hanno lasciato amarezza tra le persone coinvolte direttamente nella questione, le parole scritte dal Sindaco Maurizio Rasero sul suo profilo Facebook dopo la pubblicazione del nostro articolo in cui si dava spazio all’esasperazione e alla preoccupazione di diversi genitori di bambini che dovranno riprendere a frequentare la scuola primaria Anna Frank lunedì mattina.

Nella serata di ieri, venerdì 11 settembre, ancora non era stata sistemata adeguatamente la sala mensa, adattata ad ospitare due classi troppo numerose per soluzioni alternative e, ai genitori, era stata paventata, come unica possibilità, di iniziare le lezioni suddividendo gli studenti in piccoli gruppi sistemati in diverse zone della scuola, fino a termine dei lavori.

Una soluzione che ha preoccupato ed esasperato i genitori che si sono rivolti a noi per sollevare mediaticamente la questione attirando l’attenzione sul problema che è stato prontamente risolto nella mattinata di oggi, sabato 12 settembre.

Ma il Sindaco, sul suo profilo Facebook, ha commentato questa mobilitazione mediatica così: “Spiace constatare, che anche in questo caso, qualcuno abbia voluto montare ad arte una polemica con finalità che proprio non riesco a comprendere. Sono cose che non solo dispiacciono ma disgustano”.

Parole forti, che hanno colpito, per la loro durezza, e i genitori della III C, una delle classi che sarà sistemata in mensa, rispondono così al Sindaco: “La nostra non è una polemica montata ad arte, non è un attacco personale a nessuno, neppure una questione politica, è solo preoccupazione di genitori che vogliono solo il bene dei propri figli. La nostra iniziativa è stata dettata dalla preoccupazione per il fatto che, se i lavori non fossero stati completati, i nostri bambini non avrebbero cominciato l’anno scolastico in sicurezza, tranquilli ed insieme.

A noi non interessa nient’altro che il bene della scuola, dei nostri figli e dei ragazzi che vanno a scuola alla Anna Frank e in tutte le altre scuole dell’Astigiano e siamo contenti del fatto che la questione dei pannelli sia stata sistemata, sperando che anche gli altri lavori che devono essere eseguiti vengano realizzati al più presto.”