Pneumatici invernali si o no?

Negli ultimi anni si è molto parlato della necessità o meno di acquistare le gomme invernali.

Intanto perché le condizioni climatiche sono variate su quasi tutta la penisola, o fa freddo o fa caldo, mancano le famose stagioni di mezzo.

Se consideriamo i pneumatici estivi come quelli normalmente in uso, molti si chiedono se vale la pena spendere per un altro treno di gomme da sostituire ogni sei mesi.

Soprattutto al Sud, dove le temperature sono più miti, la tendenza ad usare le gomme estive tutto l’anno è diffusissima.

Quello che questi automobilisti ignorano è che, oltre a rischiare in sicurezza, rischiano anche multe pesanti.

Analizziamo cos’è uno pneumatico invernale e iniziamo col dire che esistono tre categorie di pneumatici: invernali, estivi, 4 Stagioni.

– pneumatico invernale è composto da una mescola più morbida, lo si riconosce dalla scritta sulla spalla M+S Mud and Snow (Fango e Neve) oltre al simbolo di un fiocco di neve.

Anche il battistrada è diverso, con un disegno che differisce da gomma a gomma, un maggior numero di tasselli, scolpiture più profonde e lamelle che si “aggrappano” a ghiaccio e neve.

Questo significa che sono progettate per avere un eccellente grip nelle condizioni di asfalto più difficili e a temperature molto rigide.

In condizioni veramente difficili talvolta si usano anche i pneumatici chiodati ovvero con un battistrada fornito di piccoli chiodi in plastica o metallo che incidono ghiaccio e neve ma sono da utilizzarsi solo in ambiti particolari e sulla maggior parte delle strade non sono neanche ammessi.

– pneumatici estivisono quelli che gli automobilisti considerano come le gomme normali, quelle di sempre, da usare tutto l’anno.

Questo potrebbe valere nelle aree geografiche dove le temperature non scendono mai oltre i 7 gradi, se però si scende oltre questa soglia sono gomme troppo dure che non garantiscono una buona tenuta di strada.

La mescola di queste gomme è molto più dura dell’ invernale per garantire stabilità sull’asfalto bollente dell’estate.

– i pneumatici 4 Stagioni o All Season rappresentano un buon compromesso tra i due precedenti, hanno il vantaggio di non dover essere sostituiti ma non arrivano all’eccellenza di prestazioni né degli invernali né degli estivi presi singolarmente.

Una particolare mescola e un particolare disegno del battistrada li rendono comunque utilizzabili tutto l’anno se non si hanno particolari esigenze e anche per quanto riguarda l’applicazione della normativa in materia di sostituzione gomme, saremo al riparo da multe purchè siano marchiati M+S.

Saranno ideali se non si vive in montagna o in zone con climi che scendono spesso al di sotto dei 7 gradi.

