Persone investita da un treno, traffico ferroviario rallentato sulla Torino-Genova

Aggiornamento delle 18.50

Il traffico è fortemente rallentato, ancora in corso l’intervento delle Forze dell’Ordine.

*************************************************

Disagi per i viaggiatori sui treni delle linee Torino-Savona, Torino-Genova e Torino-Cuneo: il traffico è sospeso dalle ore 17:39 per un intervento delle Forze dell’Ordine e di assistenza medica a seguito dell’investimento non mortale di una persona tra Moncalieri e Trofarello.

E’ in corso la riprogrammazione dei treni

Treni direttamente coinvolti:

– IC 35075/35076 Torino Porta Nuova (18:05) – Ventimiglia (22:27)

– RV 10134 Savona (15:31) – Torino Porta Nuova (17:35)

– RV 2522 Genova Brignole (16:21) – Torino Porta Nuova (18:30)

– RV 10218 Cuneo (17:24) – Torino Porta Nuova (18:35)

– RV 10213 Torino Porta Nuova (17:25) – Cuneo (18:36)

– RV 2543 Torino Porta Nuova (17:42) – Novi Ligure (19:09)

– RV 10215 Torino Porta Nuova (17:50) – Cuneo (19:01)

– SFM 4182/4183 Rivarolo (16:49) – Chieri (18:11)

– SFM 4184/4185 Rivarolo (17:19) – Chieri (18:41)

– SFM 4286/4287 Chivasso (17:27) – Pinerolo (18:41)

– SFM 4472/4473/4474 Torino Stura (17:27) – Alba (18:53)

– SFM 4662/4663 Torino Stura (17:39) – Asti (18:55)

– SFM 4134/4135 Chieri (17:50) – Rivarolo (19:09)

– SFM 4788/4789 Torino Stura (17:52) – Fossano (18:59)

– SFM 4495/4496 Torino Porta Nuova (18:10) – Alba (19:33)

Treni parzialmente cancellati:

– SFM 4469/4470 Alba (17:07) – Torino Stura (18:33): limitato a Carmagnola (17:53)

– SFM 4622 Asti (17:10) – Torino Stura (18:21): limitato a Trofarello (17:52)