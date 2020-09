Pannelli montati, anche la mensa all’Anna Frank pronta per diventare doppia aula

L’esasperazione dei genitori di alcuni studenti della primaria Anna Frank che nella serata di ieri ci hanno segnalato le loro grandi preoccupazioni in vista dell’imminente riapertura delle scuole ha dato i suoi frutti e questa mattina i pannelli sono stati regolarmente sistemati garantendo un rientro regolare alle due classi che saranno ospitate dalla mensa.

Dopo il sopralluogo da parte del Sindaco Rasero, questa mattina, alle 8.30, con l’assessore Morra, l’assessore Pietragalla e il responsabile degli edifici pubblici Gigi Russo, i lavori sono stati conclusi con l’adeguato bloccaggio dei pannelli che permetteranno lo svolgimento delle lezioni in adeguati locali.

Fonti vicine alla scuola ci informano che in settimana verrà anche sostituito il vetro rotto in III C.

Tutti gli studenti potranno dunque entrare a scuola regolarmente lunedì 14 settembre, senza le ulteriori complicazioni temute dai genitori.