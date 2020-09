Palmarosa Band chiude il festival teatrale “Basta che siate giovani perché io vi ami assai”

Si chiude sabato prossimo, 5 settembre, alle 21 a Cortazzone, “Basta che siate giovani perché io vi ami assai, Teatro dal nord al sud dell’astigiano” con Palmarosa Band, in “Atmosfere musicali da un juke box anni ’50”.

Dal 25 luglio al 5 settembre, dislocati nell’Astigiano in luoghi suggestivi come Calosso, San Marzano Oliveto, oltre a Cortazzone, hanno ospitato gli spettacoli per dare un richiamo al turismo e un’opportunità economica per il territorio, nell’ottica di espandere la rete culturale locale.

In Località Mongiglietto, sul belvedere della Chiesa Romanica di San Secondo, la band composta da cantanti ed autori innovativi, condurrà l’ascoltatore negli anni ’50 riproponendo le canzoni dell’epoca con uno stile personale, ma cogliendone il più possibile l’aspetto peculiare delle sonorità di quel periodo.

Il festival, realizzato con il Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e della Fondazione CRT, è diventato nel tempo un appuntamento atteso per la popolazione dell’Alto astigiano e il pubblico che ogni anno interviene anche dalle altre province.

I posti sono limitati. Per informazioni: 347/5969228.

L’ingresso a tutti gli eventi è libero e gratuito.