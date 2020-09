Operazione Agripiovra, la Guardia di Finanza di Asti arresta cinque persone per usura ed estorsione

La Guardia di Finanza di Asti ha eseguito, nelle province di Asti e Torino, il provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 soggetti, gravemente indiziati di usura ed estorsione.

Si tratta dell’epilogo di una complessa indagine avviata nel corso dell’anno dal Gruppo e dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Asti, che ha tratto origine dal monitoraggio del territorio astigiano e dall’esame di dati circa i flussi bancari riferibili al titolare di un’azienda agricola nonché amministratore di una società a responsabilità limitata, operanti nell’Astigiano.

I preliminari riscontri tempestivamente avviati dalle Fiamme Gialle, in particolare per il fondato timore circa l’incolumità fisica della persona usurata, estorta e gravemente minacciata, nonché l’ampia attività di pedinamento e controllo consentivano di identificare otto persone che sono state deferite all’Autorità Giudiziaria.

Sono stati accertati un prestito di 100.000 euro garantito con assegni e cambiali nonché la fatturazione di operazioni oggettivamente inesistenti per giustificare le movimentazioni di denaro. Il tasso di interesse applicato risulta pertanto di oltre il 400%.

Il grave quadro accusatorio consentiva di richiedere nei confronti dei cinque indagati più attivi (tutti cittadini italiani: T.G di anni 48, D.D. di anni 42, F.I. di anni 31, N.P. di anni 58 e P.S.A. di 46) l’emissione dell’ordinanza restrittiva.

Nei giorni scorsi, con la collaborazione del personale del Comando Provinciale di Torino, sono stati eseguite, in un’area territoriale compresa tra Villanova d’Asti e Moncalieri (TO), l’ordinanza del Gip e i responsabili, individuati presso le rispettive residenze e in un caso in Albenga (SV) presso il campeggio ove il catturando trascorreva le vacanze, sono stati associati presso differenti carceri del Piemonte.