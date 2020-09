Oggi ad Asti è la “Giornata Senza Auto”

Si svolge oggi, a partire dalle 9 e fino alle 19, la “Giornata Senza Auto” istituita dall’Amministrazione Comunale di Asti che prevede la chiusura al traffico motorizzato nell’area del centro cittadino.

Leggi anche Come cambia la viabilità ad Asti nella Giornata Senza Auto

Durante la giornata di oggi, domenica 27 settembre, nel rigoroso rispetto delle Normative Anti Covid (ove indicato, per tale ragione è obbligatoria la prenotazione anticipata), saranno organizzate le attività seguenti:

– Tour turistici guidati di un’ora e mezza circa, con visita anche interna di alcuni Palazzi con focus enogastronomici, con partenze scaglionate al mattino e al pomeriggio (per prenotazioni obbligatorie telefonare al n. 329/2298549);

– Pedalata a cura della FIAB “In bici in centro si può” con partenza da Piazza Roma alle 10 (per prenotazioni obbligatorie telefonare al n. 335/5945493);

– Concerto dei bambini della banda ASE’ (Accordion Suzuki Ensemble) dell’Associazione culturale Suzuki di Asti ìn piazza Roma alle ore 11

– Spettacolo teatrale di Lorenza Zambon dal titolo “Semi di futuro – Terza lezione per giardinieri planetari alle 17.30 presso il teatro dello Spazio Kor (per prenotazioni obbligatorie telefonare al n. 333/8513076);

– Esibizioni acrobatiche della scuola di circo Chapitombolo per le vie della Città.