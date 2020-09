Nuovi orari di apertura dell’Archivio di Stato di Asti

A partire dal mese di settembre, la Sala Studio dell’Archivio di Stato di Asti estende il suo orario di apertura.

Gli studiosi potranno accedere per la consultazione dei documenti il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8.30 alle 14.30 e il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 17. L’accesso alla sala studio avviene su prenotazione da concordare contattando l’indirizzo e-mail: as-at.salastudio@beniculturali.it o il numero di telefono 0141.531229.

Restano presenti alcune modifiche temporanee al Regolamento di Sala Studio, determinate dalle disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19.

L’accesso alla sala studio sarà possibile solamente per chi indossa i dispositivi di protezione individuale (mascherine marchio CE) propri, che dovranno essere correttamente indossati per tutta la durata della permanenza. Al momento dell’accesso, gli utenti dovranno obbligatoriamente sanificare le mani con il gel disinfettante messo a disposizione dall’Ufficio.

Al fine di ridurre gli spostamenti, l’Archivio di Stato di Asti consiglia di avvalersi della consulenza scientifica dei funzionari archivisti in primo luogo a distanza (indirizzo e-mail: as-at.salastudio@beniculturali.it, telefono 0141.531229) in modo da programmare l’accesso in Sala Studio quando effettivamente necessario per la consultazione di documenti.