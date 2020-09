Nuovi episodi di vandalismo a cocconato d'asti

Sulla pagina facebook di Cocconato d’Asti hanno segnalato nuovi episodi di vandalismo nel paese, ecco il post:

“È con estremo rammarico che vi comunichiamo che nella nostra Cocconato si sono verificati altri episodi di vandalismo: imbrattamento di un portone in via Roma e, in zona Gorghetto, danneggiamenti a panchine e alla bacheca espositiva della mappa del paese.

I Carabinieri di zona sono stai informati e si sta procedendo con le opportune indagini anche grazie all’ausilio delle telecamere. Vi terremo aggiornati.”