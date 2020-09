Nizza: sabato l’inaugurazione del Giardino dei Giusti, venerdì lo spettacolo musicale dei Mishkalé!

Dopo il successo riscontrato domenica scorsa, il 6 settembre, con le visite al cimitero ebraico cittadino organizzate dalla Sinagoga di Torino (a cui ha preso parte un nutrito gruppo di persone nel corso della giornata), proseguono le iniziative culturali a Nizza Monferrato.

Il prossimo 19 settembre, in concomitanza con la Giornata mondiale della pace (che si terrà il 21 c. m.) avrà infatti luogo l’inaugurazione ufficiale del Giardino dei Giusti di via Don Celi, alle ore 10. L’area verde era già stata aperta al pubblico negli scorsi mesi e definita dall’assessore Ausilia Quaglia “un angolo di relax e raccoglimento, un bel progetto per rendere più accogliente e completa la città”.

Come anticipazione dell’evento di sabato e per introdurre gli astanti nella realtà culturale ebraica e non solo, è stato organizzato per venerdì sera un “viaggio musicale” nell’Est Europa con performance dei Mishkalé intitolato Shtetl!, in cui saranno protagonisti la musica Klezmer e Gipsy, i racconti e i canti. Lo spettacolo si terrà al Foro Boario alle ore 21 del 18 settembre. L’ingresso è gratuito ma contingentato (massimo 80 persone, ma i posti sono già in via di esaurimento).

Prenotazione obbligatoria su www.nizzaeventi.it o telefonando ai numeri 0141720507 o 0141 720500 attivo dal lunedì al venerdì tra le 8:30 e le 13:30.

È fatto obbligo di indossare la mascherina.

Per chi non riuscirà a prenotare un posto o per chi preferisca rimanere a casa, TeleNizza garantisce la diretta dell’evento che sarà trasmesso sulla pagina Facebook.