Nizza: presentati la mostra di Arturo Bersano e il concorso letterario di “Libri in Nizza”

“Sospesa” è il termine che senza dubbio meglio rispecchia l’atmosfera che si è respirata ieri mattina, sabato 5 maggio, al Foro Boario di Nizza Monferrato. Sospesa perché onirica, come la realtà delle foto di Arturo Bersano, e sospesa in quanto diffusa, come sarà l’edizione 2020 del festival letterario di “Libri in Nizza” di quest’anno, che non a caso gravita intorno al tema delle “storie sospese”.

Ha così preso ufficialmente il via un ampio progetto di promozione e di partecipazione culturale che si estenderà fino alla ventura primavera. Prima di tutto la mostra “Terra di Storie” con fotografie di Arturo Bersano, celebre avvocato e vignaiolo nicese innamorato del paesaggio in cui ha vissuto e che voluto ritrarre nei suoi scatti in tutte le sue sfaccettature, soprattutto la natura e i mestieri.

Commenta l’assessore alla Cultura, Ausilia Quaglia: “Dalle immagini fotografiche di Bersano trapela la poesia che si trova nel quotidiano, che da acuto osservatore ha saputo scrutare e valorizzare anche attraverso la realizzazione del Museo delle Contadinerie”.

La mostra resterà aperta tutti i fine settimana di settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Visite delle scuole solo su prenotazione al numero 0141720507.

Le fotografie di Bersano potranno fornire spunto per la partecipazione a un concorso letterario aperto a tutti. Si può partecipare con opere della lunghezza massima di sei cartelle dattiloscritte. Un’altra fonte di ispirazione potranno essere sei personaggi illustri le cui vicende umane sono strettamente connesse a Nizza: Francesco Cirio, Bartolomeo Bona, Madre Maria Domenica Mazzarello, San Carlo Borromeo, Claudia Formica, Umberto Eco. “L’intento – spiegano l’assessore Quaglia e il presidente dell’Accademia dell’Erca, Fulvio Gatti – è quello di stimolare la creatività e la curiosità di raccontare il nostro territorio, ma anche quello di dare vita a un’edizione diffusa e originale di “Libri in Nizza”, che per ovvi motivi non si potrà svolgere con le stesse modalità degli scorsi anni, quando il bacino d’utenza era pari alle 3000 persone”.

Da qui nasce anche l’idea di invitare nei mesi di ottobre e novembre sei scrittori professionisti di fama nazionale a trascorrere una breve vacanza a Nizza. Sulla base di alcuni percorsi letterari e artistici predisposti per l’occasione, gli scrittori – i cui nomi sono Laura Pariani, Eleonora Sottili, Gianni Farinetti, Nadia Terranova, Giuseppe Culicchia e Stefania Bertola – potranno prendere ispirazione per descrivere con i loro occhi e dal loro punto di vista la città del Campanon attraverso la storia e le curiosità. “L’esperienza delle precedenti edizioni del festival ci ha fatto riflettere su quanto sia gradita la scoperta di Nizza da parte dei molti nomi celebri che sono stati invitati come ospiti. Per quest’anno quindi abbiamo pensato a un qualcosa di molto speciale, ovvero calarli direttamente nella realtà nicese. Un ringraziamento particolare va ad Antonella Cavallo per l’aiuto prezioso nell’organizzazione” proseguono Quaglia e Gatti.

I testi degli scrittori ospiti andranno a comporre un volume la cui pubblicazione è prevista nel 2021 per i tipi di Edizioni del Capricorno, marchio di spicchio che conserva salde le sue radici piemontesi. “Siamo sicuri che si tratterà di un buon libro, da leggere e gustare fino alla fine. Il nostro auspicio è che possa costituire per i nicesi e non un’occasione di scoperta e di riscoperta del territorio” concludono l’assessore Quaglia e il presidente Gatti. Una volta completato il volume, sono previste occasioni di promozione e diffusione mirata in forme ancora da definire. “Libri in Nizza – storie sospese” edizione 2020 è organizzato dall’assessorato alla Cultura della città di Nizza Monferrato, in collaborazione con l’Accademia di Cultura Nicese “l’Erca”; partner l’Enoteca Regionale di Nizza Monferrato e il Relais Villa Prato di Mombaruzzo.