Nella Giornata senza Auto, il fumo nero del treno storico in centro ad Asti

Nella giornata dedicata alla mobilità sostenibile e la chiusura del centro storico, ad Asti, non è passato inosservato il treno storico, in sosta alla stazione di Asti, in attesa di ripartire con destinazione Canelli. A colpire è il fumo che esce dalla locomotiva che si notava da diverse parti della città (vedi foto sotto) al punto che alcuni hanno pensato si trattasse di un incendio.

In effetti sembra proprio un paradosso vedere questo fumo oggi ad Asti, dove è stata istituita la “Giornata senza Auto” con il centro cittadino chiuso al traffico, per sensibilizzare la gente a muoversi con mezzi che riducano le emissioni.