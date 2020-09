Nel quartiere Sacro Cuore nascerà il Parco Fruttuoso

Nei giorni scorsi, presso i locali dell’oratorio del Sacro Cuore, l’Amministrazione Comunale ha incontrato i cittadini interessati alla proposta di riconvertire il terreno comunale prospiciente in via Mattarella in Parco fruttuoso.

All’incontro erano presenti il Sindaco Maurizio Rasero, l’Assessore alle Politiche Sociali Mariangela Cotto, l’Assessore ai Lavori Pubblici Stefania Morra, la dott.ssa Paola Imarisio dell’associazione Dono del Volo, il prof. Renato Parisio Preside dell’Istituto Superiore G. Penna e Don Rodrigo Limeira parroco del Sacro Cuore e responsabile della Pastorale giovanile Diocesana.

E’ stato un momento di confronto in cui il Sindaco ha accolto sia le proposte favorevoli all’iniziativa sia le richieste dei cittadini del quartiere inerenti ad altre tematiche.

Sono state portate all’attenzione dell’Amministrazione proposte interessanti come quella di utilizzare il parco come spazio didattico per le scuole e come spazio di incontro intergenerazionale nonché come luogo in cui ospitare alcune arnie al fine di produrre il miele del parco fruttuoso.

Il Sindaco e gli Assessori dichiarano che la condizione per procedere all’attivazione del parco fruttuoso è la costituzione di un “Comitato del Parco” in collaborazione con la Parrocchia del Sacro Cuore e le associazioni locali che si occupi della sue gestione mantenendo i contatti con la stessa Amministrazione.

In foto: Paola imarisio, Renato Parisio, Mariangela Cotto,Maurizio Rasero, Stefania Morra, Don Rodrigo