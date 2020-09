Mustapha Kanit: come trasformare una passione in lavoro

Il poker è uno dei giochi di carte più popolari e attira milioni di giocatori in tutto il mondo che fremono per conquistare il jackpot al tavolo verde, reale o virtuale che sia. Anche con le opportunità offerte dai diffusissimi dispositivi mobili, è molto difficile trasformare la passione per un gioco in un vero e proprio lavoro: bisogna avere la voglia di migliorarsi costantemente e un grande spirito di sacrificio. Ma accade ogni tanto che una persona riesca a distinguersi e diventare un campione a livelli internazionali. Ne è un esempio lampante Mustapha Kanit, che grazie a un mix di personalità e abilità fuori dal comune è entrato di diritto nella leggenda del poker italiano.

Alessandrino classe 1991, è conosciuto nel circuito del poker online con il nickname “lasagnaaammm” e al tavolo verde con quello di “Mustacchione”, due soprannomi ormai molto temuti da ogni giocatore.

La sua attività online è tra le più movimentate in Italia e lo dimostra il fatto che in carriera ha vinto oltre 6,6 milioni di dollari, quasi tutti sulla più grande piattaforma italiana di poker online. Nel suo palmarés si trovano vincite milionarie, ottenute anche dal vivo, contro giocatori di altissimo livello, come quella del Super High Roller all’EPT di Monte Carlo nel 2016 dove arrivando secondo si è portare a casa 1.653.491 dollari, e diversi piazzamenti invidiabili come le finali del WSOP, il torneo mondiale di poker che si tiene ogni anno nella città del peccato, Las Vegas.

Foto Fonte: Pixy

Mustapha Kanit iniziò ad appassionarsi ai giochi di carte grazie al popolare “Magic the Gathering”, molto in voga tra i più giovani, e da allora non si è più fermato. Durante un torneo a Monte Carlo incontrò David Williams e da lì capì che la sua strada avrebbe portato al tavolo verde. Sebbene i suoi genitori fossero contrari al suo ingresso nel mondo del poker, Mustapha non si perse d’animo e investì i primi soldi per comprarsi un computer e dedicarsi con successo al poker online. Nel 2010, a soli 19 anni, arrivò secondo nel Malta Poker Dream assicurandosi un premio di 53.500 euro e battendo Dario Sammartino, un’altra grande leggenda del poker italiano.

Nel corso dello stesso anno si è aggiudicato due vittorie importantissime: la prima nel Mini IPT a Portomaso e la seconda nel Main Event dell’Italian Poker Tour tenutosi a Nova Gorica con un premio di 200 mila euro. Dal 2011 si è aperto ai tornei internazionali, arrivando al tavolo finale del prestigioso Partouche Poker Tour di Cannes piazzandosi sesto e vincendo comunque 190 mila euro. Ma la fortuna, come ha ammesso lo stesso Kanit, stava per voltargli le spalle e a causa d’investimenti sbagliati, a soli 21 anni, perse tutto quello che aveva conquistato senza riuscire a vincere per almeno un anno. Da vero guerriero, Mustapha analizza il suo gioco e capisce gli errori commessi, e da quel momento decise di specializzarsi negli MTT. Fu una scelta vincente che gli ha permesso di diventare uno dei grinder più forti in circolazione, un vero portabandiera del poker italiano nei tornei high rollers più importanti al mondo. Il culmine della sua carriera online lo ha toccato nel 2015: vincendo lo SCOOP-45-H: $10,300 che gli ha fatto guadagnare in un colpo solo 1.304.720 dollari.

Fonte: Pixabay

L’ultimo dei suoi numerosi successi risale allo scorso maggio, quando è diventato per la terza volta campione dell’High Roller Scoop, battendo i migliori campioni internazionali e aggiudicandosi una prima moneta dal valore di 271 mila dollari. Solo pochi giorni prima aveva collezionato un’incredibile serie di vittorie, ovvero una doppietta al Poker Master e una vittoria nel Bounty Builder versione Maxi con un montepremi di oltre 416 mila dollari.

Nonostante possegga un conto in banca e una notorietà invidiabili, Mustapha è rimasto il ragazzo timido e umile di sempre. Il lavoro del pokerista non è tutto rose e fiori ma comporta tante ore di studio e allenamento, e la capacità di saper mantenere la concentrazione per lunghi periodi. Kanit ha ammesso di aver dovuto lavorare su se stesso a lungo per imparare a gestire le emozioni e vincere la sua innata timidezza. Questa sua caratteristica, con il tempo si è trasformata nel suo biglietto da visita e una delle qualità che lo rende apprezzato e rispettato dai suoi avversari.