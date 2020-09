Montemagno: ripresa della scuola in tutta sicurezza e didattica integrata

Il 14 settembre è suonata la campanella anche per la scuola di Montemagno. I ragazzi del paese quest’anno hanno trovato aule diversamente allestite e spazi meglio distribuiti, in ottemperanze alla normativa Anti Covid e hanno potuto iniziare le lezioni sui nuovi banchi e nuove sedie acquistati dal Comune di Montemagno in attesa che arrivino quelli del MIUR.

Oltre ai banchi e alle sedie il Comune ha acquistato anche due televisori a schermo grande per la didattica integrata, attaccapanni da muro, cattedre e armadi che verranno utilizzati all’interno dei locali scolastici, al fine di agevolare il più possibile le lezioni in spazi meglio organizzati e per permettere il distanziamento tra gli studenti.

“E allora buon anno scolastico a tutti i nostri studenti e agli insegnanti – dichiara il Sindaco di Montemagno Claudio Gotta – ricordando che con l’impegno da parte di tutti, si può continuare a sentire la campanella suonare ogni giorno nei corridoi della nostra bella scuola”.