Montechiaro d’Asti, continua la mostra personale di Rebecca Valente

Dopo il successo in concomitanza di Golosaria, prosegue anche questo weekend la mostra personale di Rebecca Valente “Che colore ha l’infanzia?” presso il circolo stazione a Montechiaro d’Asti.

Una piccola mostra di illustrazione, sassi e stranezze: “Che colore ha l’infanzia? Per me è verde come tutte le cose che vivono, crescono, profumano. L’infanzia è un luogo che esiste, è un’isola reale in cui entrare ogni volta che se ne ha bisogno. Questo spazio vuole essere traghetto per quell’isola. Il percorso di illustrazioni tratte da progetti di albi per ragazzi e bambini viene accompagnato e reso più immersivo da una fitta vegetazione reale e immaginaria, da piccole sculture organiche e non durevoli, di mondi fatti di fossili e sassi in cui vivano i bambini dei disegni”. Questo è scritto nella pagina dell’evento facebook dell’artista.

Rebecca Valente è una giovane illustratrice. Nata nel 97’ ad Asti, si diploma in pittura e scultura al Liceo Artistico Benedetto Alfieri (AT). Si laurea nel 2019 in Pittura e Illustrazione presso L’accademia di Belle Arti di Cuneo con una tesi su di un albo illustrato con realtore l’illustratore Marco Somà. Ora studia Illustrazione editoriale presso la magistrale dell’accademia di Belle Arti di Bologna.

Nel 2019 pubblica con EDT “Il grande atlante illustrato del vino italiano”. Collabora con numerosi festival e giornali di illustrazione per l’infanzia.

Da anni organizza laboratori di illustrazione per bambini, collaborando con: il mago Povero, l’associazione l’Obbiettivo, Illustrada e numerose realtà locali e nazionali. Il suo sogno è di creare uno spazio d’arte pieno di giocattoli fatti a mano, libri e storie antiche.