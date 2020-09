Modifiche alla viabilità ad Asti: programmato intervento per la sistemazione della rotonda in Via Cuneo

Nuove modifiche alla viabilità ad Asti. Per lavori di sistemazione delle rotonda di via Cuneo e via Ecclesia, è prevista una chiusura totale al traffico, dalle 20 di oggi, lunedì 28 settembre, alle 6 del mattino di domani, martedì 29 settembre.

Si tratta di una chiusura in ore notturne di tutto il traffico veicolare che riguarda Via Cuneo, tra Via Bra e la rotatoria con Via Ecclesia. Ai residenti in Via Ecclesia e Recinto Ponte Tanaro Ovest sarà garantito il transito, sia in entrata che in uscita.