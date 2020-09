Miss Italia, ventidue ragazze in mascherina a Scarnafigi: la più bella è di Alba

Sono arrivate da tutto il Piemonte le 22 aspiranti Miss Italia che, venerdì sera, si sono sfidate a Scarnafigi (CN), nella selezione svoltasi al ristorante “Il Villaggio della Fonte”. Concorrenti rigorosamente in mascherina e a distanza, “ma nonostante le restrizioni anti-Covid la tappa cuneese è stata un successo” spiega l’agente regionale del concorso Vito Buonfine. A presentare la serata, la showgirl Martina Pascutti, volto noto del piccolo schermo.

Prima classificata, con il titolo di Miss “Il Villaggio della Fonte”, Federica Negro, ventenne di Alba alta 1,70 capelli e occhi castani, di professione cameriera.

Seconda, Miss Rocchetta Bellezza, Giulia Molè, 18 anni di Rivoli (TO).

Miss Terza Classificata Ylenia Morando, 24 anni di Torino.

Quarta classificata, con il titolo di Miss Be_Much, Jessica Petitti, 24 anni di Savigliano (CN).

Miss Quinta Classificata Chiara D’Aloia, diciottenne di Biella.

Infine, Miss Sesta Classificata, Isabella Sarale, 19 anni di Cuneo.

“Sono soddisfatto del successo della selezione e ringrazio chi continua a credere nel concorso nonostante il momento particolare – dice l’agente regionale Vito Buonfine -. Stiamo lavorando in modo attento e scrupoloso per garantire lo svolgimento dei nostri eventi in piena sicurezza. L’accoglienza e le attenzioni del titolare del ristorante Tony Doday e dell’amico Giuseppe Manca, che ha collaborato all’organizzazione dell’iniziativa, ci hanno permesso di realizzare una serata che ha incontrato il favore del pubblico”.