Migrantes Festival: serie di eventi alla ricerca dell’altro e dell’altrove

In occasione della 106ª Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato, l’Ufficio Migrantes di Asti promuove il “Migrantes Festival”, rassegna culturale “diffusa” che, dal 18 al 27 settembre 2020, animerà gli angoli del centro storico di Asti.

Il titolo della rassegna “Sconfinare. Viaggio alla ricerca dell’altro e dell’altrove” si ispira all’omonimo saggio della scrittrice Donatella Ferrario, ospite della serata inaugurale, che si svolgerà venerdì il 18 settembre, alle 21 in piazza Cattedrale. Il tema del superamento dei confini, non solo geografici, ma anche mentali e culturali, costituirà infatti il filo conduttore dei numerosi eventi in programma.

Dopo la serata di apertura, sabato 19, alle 21 sempre in piazza Cattedrale, la tavola rotonda “Un mondo senza confini? Globalizzazione e migrazioni” con gli scrittori Kossi Komla-Ebri e Pap Khouma, la mediatrice culturale Sabina Darova e l’antropologa Dennis Marcela Bejarano; modera Marco Castaldo.

Il calendario dell’evento prosegue con i seguenti appuntamenti: lunedì 21 settembre, alle 18, presso il cortile del Vescovado il dibattito “Quale linguaggio per le migrazioni?

Giornalisti astigiani a confronto”, modera Michelino Musso, responsabile delle comunicazioni sociali della Diocesi di Asti; giovedì 24 settembre, alle 21, presso la chiesa di San Domenico Savio, lo spettacolo “Differente-mente. Musica e parole”; venerdì 25 settembre, alle 21, presso il Foyer delle famiglie (Via Milliavacca n.5), “Sotto padrone. Uomini, donne e caporali nell’agromafia italiana” il sindacalista Seck Mamadou intervisterà il giornalista e sociologo Eurispes Marco Omizzolo. Sabato 26 settembre, nel cortile della Casa del Giovane alle 16, la Biblioteca vivente “Sconfinare insieme” (prenotazione obbligatoria whatsapp al numero 351.6358141 oppure

migrantespoint@gmail.com) ed alle 18:15, presso il Foyer delle famiglie, il sociologo Luigi Berzano dialogherà con Gabriele Proglio storico e ricercatore, autore del libro “Bucare il confine. Storie dalla frontiera di Ventimiglia”. La rassegna si concluderà domenica 27 settembre con la proiezione del film “Torna a casa, Jimi”, alle 21 presso il Foyer delle famiglie. Dal 25 al 27 settembre inoltre, presso gli spazi del Foyer, in concomitanza con gli eventi in programma, sarà possibile visitare la mostra “Sconfin-Arte”, cura di: Ilir Shahini, Driss Lahna, Vania Rocha e Roberta Corregia.

Migrantes Festival è realizzato con il patrocinio di Provincia e Comune di Asti, la collaborazione di: Noix de Kola, Foyer delle famiglie, ACLI, Ufficio Missionario, Comunicazioni sociali Diocesi di Asti, AssoAlbania, ASIAP, Comunidade brasileira de Asti, Associazione Gambiani Asti, Associazione Maliani di Asti, Associazione Guineani Asti e con il contributo del CSVAA.