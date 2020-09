E’ in arrivo una nuova ondata di maltempo sul Piemonte e sull’Astigiano, tra il pomerggio/sera di oggi, domenica 6 settembre, e la giornata di domani, lunedì 7 settembre; è quanto prevede il bollettino meteorologico odierno emesso dall’Arpa Piemonte.

Una vasta area depressionaria con minimo sulla Penisola Scandinava sta progressivamente scendendo verso il nord Italia e causerà un episodio di maltempo nelle prossime ore, con rovesci temporaleschi localmente forti o molto forti anche sulle pianure e sul Piemonte meridionale, in particolare stanotte e domani mattina al confine con la Liguria. Nella seconda parte di lunedì l’area perturbata si sposterà verso sudovest favorendo un graduale ritorno a condizioni più asciutte e di tempo bello e soleggiato martedì e mercoledì. L’aria fredda associata alla saccatura determinerà anche un marcato calo della quota dello zero termico e delle temperature massime lunedì” è quanto si legge sul bollettino meteorologico emesso oggi, domenica 6 settembre, dall’Arpa Piemonte che alza il livello di allerta per le giornate di oggi e domani a giallo in alcune zone del Piemonte, compreso il territorio astigiano (in particolare per la giornata di domani, lunedì 7 settembre) come previsto nel bollettino di allerta meteo (vedi foto sotto oppure scaricabile qui —>>> bollettino_allerta arpa piemonte 06092020

Per quanto riguarda le precipitazioni secondo il bollettino Arpa nella giornata di oggi, domenica 6 settembre, sono previsti “rovesci e temporali sparsi, inizialmente sulle zone alpine

settentrionali, in estensione nel corso del pomeriggio/serata anche alle pianure, dapprima a nord del Po ed in seguito ai settori meridionali. I temporali potranno essere localmente molto forti sulle pianure e sulle zone montane e pedemontane settentrionali”. Per la giornata di domani, domenica 30 agosto, sono previsti ” fino al primo pomeriggio rovesci temporaleschi localmente forti o molto forti su Astigiano, Alessandrino e Cuneese pianure centrali; fenomeni meno intensi e più discontinui altrove; in seguito piovaschi moderati, sparsi e intermittenti, in particolare sul Cuneese e sulla fascia pedemontana occidentale; più asciutto altrove. .“. Nella foto sotto la grafica delle precipitazioni previste per domenica 6 e lunedì 7 settembre dal bollettino odierno di vigilanza meteorologica dell’Arpa Piemonte.

