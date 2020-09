E’ in arrivo una nuova ondata di maltempo sul Piemonte e sull’Astigiano, tra il pomerggio/sera di oggi, giovedì 10 settembre, e la giornata di domani, venerdì 11 settembre; è quanto prevede l’Arpa Piemonte.

“Una perturbazione attualmente presente tra le isole Baleari e la Sardegna si sta lentamente dirigendo verso nord. Tale movimento convoglierà aria umida da est sul Piemonte che, interagendo con l’Arco alpino, determinerà un marcato aumento dell’instabilità atmosferica sulla nostra regione. Attesi, dunque, rovesci e temporali anche molto forti, più probabili tra il torinese ed il cuneese a partire dal tardo pomeriggio odierno che si protrarranno fino alla mattinata di domani. Le condizioni previste determinano allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali sulle zone di pianura e sui settori alpini occidentali. Successivamente una nuova rimonta dell’alta pressione ristabilirà condizioni stabili e soleggiate sul Piemonte per tutto il fine settimana” è quanto si legge sul sito dall’Arpa Piemonte che alza il livello di allerta per le giornate di oggi e domani a giallo in alcune zone del Piemonte, compreso il territorio astigiano come previsto nel bollettino di allerta meteo (vedi foto sotto oppure scaricabile qui —>>> bollettino_allerta arpa piemonte 10092020

Per quanto riguarda le precipitazioni secondo il bollettino Arpa nella giornata di oggi, giovedì 10 settembre, sono previsti “iniziali e deboli rovesci sparsi a ridosso dei rilievi, anche a carattere temporalesco. Successivamente è prevista una estensione dei fenomeni alle zone di pianura e collina con temporali in intensificazione verso sera, quando sono attesi valori localmente forti sul settore occidentale.” Per la giornata di domani, venerdì 11 settembre, sono previsti “diffuse al mattino, deboli o moderate con picchi forti a ridosso dei rilievi alpini compresi tra Alpi Marittime e Graie. Fenomeni in attenuazione e successivo esaurimento dal pomeriggio“. Nella foto sotto la grafica delle precipitazioni previste per giovedì 10 e venerdì 11 settembre dal bollettino odierno di vigilanza meteorologica dell’Arpa Piemonte.

Di seguito i bollettini meteo e di vigilanza meteorologica emessi oggi dall’Arpa Piemonte

bollettino_meteorologico arpa piemonte 10092020

bollettino_vigilanza_meteo arpa piemonte 10092020