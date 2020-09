Massimo Cerruti risponde a Rasero: “Ripararsi dietro lo scudo protettivo della pandemia non funziona piú, i nodi irrisolti stanno tornando al pettine”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Massimo Cerruti del M5S di Asti a rettifica delle dichiarazioni del Sindaco, Maurizio Rasero.

A seguito dell’ultimo scomposto intervento del Sindaco in merito il referendum, viziato pure da clamorose inesattezze, si rende necessario un breve chiarimento.

Stendendo un velo pietoso sul suo tono gravemente offensivo e sprezzante che ormai é uso utilizzare nei confronti dei suoi interlocutori il Sindaco arriva pure a tirare in ballo il “referendum mangiasoldi che questo governo ci ha imposto”…

Totalmente falso. Premesso che un referendum é sempre un importante atto di democrazia, questo poi non é stato voluto dal governo, men che meno dal M5S, ma guarda caso proprio da partiti che sostengono anche la sua Giunta comunale.

Si informi meglio prima di parlare e guadagnarsi simili figuracce.

E proprio a loro va imputato il costo che i cittadini dovranno sborsare a causa del dietrofront delle forze politiche sue alleate: limitatamente alla cittá di Asti é giá stata approvata una delibera che alloca ben 165.000 euro.

Anche le critiche sulla data sono un altro eclatante autogoal dialettico. Come noto é stata scelta quella data per accorpare il quesito referendario alle elezioni amministrative dando vita ad un election day al fine di risparmiare altro denaro dei cittadini.

Se riteneva che ciò avesse potuto creare disagio per le attivitá scolastiche ed extracosti di sanificazione, anziché recriminare a posteriori, avrebbe dovuto sapere a suo tempo che la situazione di emergenza Covid ha assegnato alle Regioni ed a cascata ai Sindaci la possibilitá di decidere ed eventualmente posticipare la data di inizio lezioni come sta accadendo in molte altre parti d’Italia.

Tale decisione, peraltro, sarebbe anche tornata utile ad evitargli ulteriori figuracce viste le enormi difficoltá ed i ritardi della sua Giunta a consegnare alcuni plessi scolastici idonei entro il 14 settembre. A quella data infatti, come emerso in questi giorni, vi erano ancora lavori in corso alla Buonarroti costringendo ancora tutti a casa e soprattutto alla Jona nella quale gli studenti, cui non bastava la prospettiva di seguire tutto l’anno lezioni a fianco di un cantiere, ad oggi sono ancora sballottati fra l’Universitá e l’Enofila con cambi di programma “alla giornata” e disagi per ragazzi e famiglie.

Passati i tempi delle dirette fb ora ripararsi dietro lo scudo protettivo della pandemia non funziona piú, i nodi irrisolti stanno tornando al pettine e rispondere con offese personali o ribaltare falsitá su governo e altri soggetti credo non convinca piú nessuno.