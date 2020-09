Lions Club Nizza Monferrato Canelli, al Premio Letterario Lions vince Silvano Salvatore Nigro

Si è tenuta sabato 26 settembre, presso il teatro Balbo di Canelli, alla presenza di autorità civili e del Governatore Senia Seno, la cerimonia di consegna del Premio Letterario Lions organizzata dal Lions Club Nizza Monferrato Canelli .

Il concorso è giunto alla quarta edizione con una sua particolare formula, premia infatti le migliori prefazioni. Diviso in due sezioni: nella prima seleziona le migliori prefazioni e postfazioni tra le pubblicazioni librarie dell’ultimo anno, la seconda, più attenta alle finalità dei Lions, si rivolge agli studenti delle scuole medie e superiori chiedendo loro di realizzare la prefazione ad un’opera con un autore indicato dalla Giuria. Questa edizione del Premio Letterario Lions è stata dedicata a Primo Levi nel suo centenario della nascita.

All’iniziativa hanno aderito oltre 20 Lions Club del Distretto 108Ia3, e la partecipazione degli studenti ha superato ogni più rosea aspettativa, coinvolgendo 23 istituti scolastici in Piemonte, Liguria e Lombardia con 105 studenti.

La prima sezione ha visto prevalere, su oltre 20 opere segnalate, Silvano Salvatore Nigro che ha curato la realizzazione della prefazione del libro “Leonardo Sciascia scrittore editore Ovvero. La felicità di far libri”.

Durante l’evento è stata presentata la novità per la quinta edizione: nascerà la sezione multimediale alla quale parteciperanno opere multimediali inedite che “raccontino” un testo letterario edito dall’autore.

Saranno, presi in considerazione materiali e contenuti di varia natura e formato, da quelli più tradizionali a quelli multimediali che si esprimono attraverso strumenti dal carattere originale e innovativo: video/animazione, cortometraggi, registrazioni audio, brani musicali, podcast o interviste, graphic novel, fumetti, cataloghi fotografici, siti internet, dipinti, sculture/materia e ogni altro materiale multimediale che affronti in maniera approfondita e originale i testi letterari oggetto del prossimo Premio Letterario Lions.

Graduatoria finale Premio Letterario Lions 2020