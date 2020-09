L’impegno del Lions Club Asti Alfieri per l’ambiente: quattro alberi donati alla città

Per il Lions Club International il tema dell’ambiente rappresenta una delle principali aree di intervento a livello mondiale. In quest’anno lionisitico 2020-2021, i vari club sparsi in giro per il mondo, hanno l’impegno di diffondere la cultura ambientale, suggerendo buone pratiche per creare un futuro sostenibile e sano per le generazioni a venire.

Il Club Asti Alfieri ha cominciato col donare alla città di Asti 4 diversi alberi (un platano, una pianta ornamentale, un quercia ed una photinia red) che hanno abbellito un parco cittadino. Sia il sindaco di Asti Maurizio Rasero, che l’assessore all’Ambiente Renato Berzano hanno presenziato alla riuscita iniziativa, sottolineando come il club Asti Alfieri non sia nuovo al sensibile tema dell’ambiente. In effetti, nei mesi scorsi, i soci del club avevano già più volte provveduto a piantumare alcuni alberi in diversi punti della città. In particolar modo si ricorda l’alberello posto al centro della rotonda “Salvatore Ottolenghi” (fondatore della Polizia scientifica), di fronte alla Questura, curata dai Lions dell’Alfieri ed inaugurata a dicembre dal Capo della Polizia di Stato, Prefetto Franco Gabrielli.

Tre dei quattro alberi piantumati sono stati donati dalla Past President, dottoressa Roberta Pistone, Officer Distrettuale per il tema di Studio Nazionale “Tutela dell’ambiente e sviluppo Sostenibile”.

La quercia è stata omaggiata dalla socia Elisabetta Lombardi, curatrice del parco cittadino, dedicato alla memoria di suo padre Beppe.