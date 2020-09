Liliana Segre compie 90 anni: gli auguri del sindaco di Asti, Maurizio Rasero

Oggi, 10 settembre, la senatrice a vita Liliana Segre compie 90 anni.

In attesa di poterLa ricevere ad Asti per la consegna della cittadinanza onoraria, il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, ha inviato alla senatrice una lettera di auguri che di seguito riportiamo.

“Illustrissima Senatrice,

sono veramente lieto di poterLe rivolgere a nome della città di Asti, gli auguri più sinceri di buon compleanno.

Quello da Lei raggiunto è certamente un traguardo importante che mi consente ancora una volta di ricordare che il Suo percorso è e deve essere un esempio per tutti noi.

In questo giorno speciale voglio quindi augurarLe innanzitutto di trascorrere una giornata di festa con i Suoi affetti più cari e sono certo che saprà vivere a pieno le gioie che la vita Le riserverà.

Colgo inoltre l’occasione per rinnovarLe l’invito a venire ad Asti, compatibilmente con i Suoi innumerevoli impegni, per organizzare la cerimonia ufficiale di consegna della cittadinanza onoraria e laddove non possibile farci sapere una data per la convocazione del Consiglio Comunale in videoconferenza.

Un cordiale saluto.

Dott. Maurizio Rasero”